Jungkook de BTS habla por primera vez de sus sentimientos por Han So Hee y sorprende al ARMY

Luego de que el cantante surcoreano Jeon Jungkook, mejor conocido como "Golden Maknae", estrenó su primer sencillo como solista, en redes sociales no se ha dejado de hablar al respecto, pues su canción ha sido todo un éxito en las plataformas, pero también ha provocado controversia.

En primer lugar, muchos fans del artista no estaban de acuerdo con que una actriz como Han So Hee protagonizara el video musical, pues inmediatamente empezó a especularse que mantenía una relación con Jungkook, ya que antes del lanzamiento de "Seven" ambos llegaron juntos en un vuelo que venía de Los Ángeles. Sin embargo, recientemente el ídolo de K-Pop habló al respecto y dejo claro qué clase de relación existe entre ellos.

Hace unos días, JK debutó como solista. (Créditos: Facebook / BTS)

¿Qué siente Jungkook por So Hee?

Durante una transmisión en vivo por la plataforma de Weverse, el intérprete de "Euphoria" platicó por primera vez con sus fans sobre sus sentimientos por la actriz surcoreana Han So Hee y dejó claro que entre ambos existe solamente una relación laboral, ya que los dos son muy profesionales.

"Han So Hee fue la actriz del video. Al principio me preguntaba cómo filmar, y tan pronto como la cámara comenzó a rodar, ella era buena actuando, así que creo que eso también ayudó", detalló el artista surcoreano a sus fans, a quienes les agradeció por su apoyo tras el lanzamiento de "Seven".

El maknae lanzó "Seven" como su single debut. (Créditos: Facebook / BTS)

A su vez, mencionó lo cansado que estaba cuando grabaron el video musical, pues es fue primera vez que apareció en un material como este sin sus compañeros. "Ah el MV... Mientras lo pienso ahora, fue bastante agotador filmarlo. El clima en Estados Unidos es bastante frío, pero el agua estaba bastante tibia, así que estuvo bien", agregó.

Jungkook habla sobre el video de "Seven"

Por otro lado, Jungkook aprovechó para agradecer a sus fans por el amor que ha recibido "Seven" y pidió disculpas por no poder realizar su primer concierto como solista, pues las condiciones climáticas no le permitieron, por lo que estaba avergonzado con el ARMY .

Han So Hee es la actriz que protagoniza su nuevo MV. (Créditos: Facebook / BTS)

Además, dijo que estaba algo resfriado desde que se canceló su presentación, aunque aclaró que no era Covid-19. "Mi garganta no es la mejor en este momento. Estoy un poco enfermo, no es covid, pero yo estoy un poco malito y ya me dieron un tratamiento. Ahora me siento un poco mejor", puntualizó.

