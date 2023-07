Alan Estrada llama "pend*ja" a una seguidora para defender a Wendy Guevara de los comentarios transfóbicos

La fiebre por "La Casa de los Famosos México" continúa en medio del fuerte apoyo que ha recibido Wendy Guevara como una de las participantes favoritas, aunque esto no ha evitado los comentarios transfóbicos en redes sociales como los que recibió Alan Estrada y por los que explotó contra algunos internautas defendiendo a la influencer, como una joven a la que llamó "pend**a" en Twitter.

La integrante de "Las Perdidas" se ganó desde el primer momento el corazón del público por su autenticidad, honestidad y peculiar sentido del humor que también la ha convertido en protagonista de memes; sin embargo, los comentarios negativos no se han hecho esperar, incluso de otros concursantes como Bárbara Torres y por lo que Sergio Mayer y Poncho de Nigris no dudaron en intervenir.

Alan Estrada defiende a Wendy de los comentarios negativos en redes

A través de su cuenta de TikTok, Alan Estrada compartió un clip de su visita a Malta en el que usa una de las frases más icónicas de la también modelo y le hace saber su apoyo: "Este es un video en honor a la Wendy. Wendy, carona, ya eres ganadora. Te amamos, te amamos”. Aunque no fue bien recibido por todos sus seguidores, y es que recibió comentarios transfóbicos que lo llevaron a compartir un segundo clip molesto.

“He tenido que borrar varios comentarios de gente que vive como en 1700. Solamente les quiero dejar algo, que les quede bien claro. Que una persona decida llamarle en masculino a una mujer trans no solamente es sumamente irrespetuoso, sino que además deja ver la enorme cag**a de persona que eres por negarte haciendo aún sabiendo que esa persona así se identifica y así quiere ser llamada”, dijo molesto el actor.

Añadió: “Independientemente de lo que tú opines al respecto, vale gorro, no importa lo que tú opines porque al final esa persona no te está pidiendo permiso para existir, autorización para ser feliz, no te está pidiendo absolutamente nada más que respeto. No te imponen nada, puñe***, lo único que te imponen es el respeto”.

Pese a la contundente respuesta del también influencer, el mensaje de una internauta lo hizo enfurecer aún más y arremetió. “No pueden obligar a todas las personas a pensar y hablar como ustedes quieren, y soporten”, a lo que Estrada escribió: “Entonces me das derecho de decirte pend***, porque así te veo”.

Comentarios transfóbicos en LCDLF México

La tensión crece en el reality show ante las nominaciones y fue esto lo que generó pánico en Bárbara Torres quien, desesperada, le pidió a "La Barby" Juárez que fuera ella a la que apoyara para que se quedara en la casa y no a Jorge Losa, a quien finalmente le dio su voto de salvación dejando en la cuerda floja a Wendy Guevara, Poncho de Nigris y la actriz.

Esto desató un fuerte comentario de la actriz de "La Familia P. Luche", lo que generó indignación entre el resto de sus compañeros: “Ya sólo quedamos dos mujeres en la casa, porque tú no eres mujer (…) Yo le dije a ‘Barry’ que me salve a mí porque somos las dos mujeres reales. Tú no, tienes pen* y sen**, tú eres hombre”.

Ante la incomodidad que reflejó Wendy Guevara, el actor y cantante Sergio Mayer no dudó en defenderla tratando de hacerle ver a Bárbara Torres su error: "Wendy es mujer. Ella representa a una mujer, el miembro es lo de menos, es la actitud, es cómo se sienta ella. Tienes que aprender a utilizar un lenguaje inclusivo, fuera de broma”.

