¿Colaboración en puerta? Chiquis Rivera no descarta lanzar una canción con Peso Pluma: "me da mucho orgullo"

Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, se ha convertido en la sensación de la industria musical y es que sus corridos tumbados han traspasado fronteras hasta ser los preferidos de todo el mundo y ante su talento y popularidad sobran las celebridades que quieren colaborar con él. Entre ellas destaca Chiquis Rivera, quien recientemente se declaró fan del mexicano y no descartó la posibilidad de una colaboración juntos.

La hija de Jenni Rivera se encuentra de gira y consintiendo a sus fans con el "Abeja Reina Tour" que ha dejado looks icónicos y un talento heredado por la Diva de la Banda, y por supuesto las entrevistas en las que ha abierto su corazón como nunca han dado mucho de qué hablar. Este sábado, Chiquis platicó con "Venga La Alegría Fin de Semana" y para la ocasión recordó a su madre, dio más detalles de su compromiso y también presumió su orgullo por el talento mexicano, incluyendo el de Peso Pluma.

En entrevista con el matutino de TV Azteca, le aseguraron que están rezando a La Gran Señora para que se haga realidad una colaboración entre ella y "doble P", un comentario al que la cantante se mostró muy emocionada y no dudó en dar detalles de si esto sería o no una realidad. Pues como una larga lista de famosos, se ha declarado fanática de esta nueva variante del regional mexicano y, por supuesto, del joven de 24 años.

"A mí me encantaría, yo sé que ahorita él está muy ocupado y me da mucho gusto, me da mucho orgullo. Orgullo mexicano que le esté yendo tan bien", dijo Chiquis.