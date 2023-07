VIDEO: Jimin de BTS enamora a joven tras su llegada a Nueva York y el ARMY enloquece

A través de redes sociales se viralizó el video de una chica que pudo conocer al cantante Jimin de BTS tras su llegada al aeropuerto de Nueva York, pues asegura que es sumamente hermoso en persona y las fotografías hacen justicia. De hecho, la joven detalló que su miembro preferido era Jungkook hasta que vio al intérprete de "Like Crazy".

Ante esto, el ARMY, fandom de la boyband, se mostró muy emocionado, pues la manera en que la chica describió al ídolo de K-Pop fue hermosa. A su vez, agradecieron que respetara su espacio, ya que en algunas ocasiones las fans se acercan mucho y pueden incomodarlos.

(Créditos: Newsen)

¿Quién es la chica que se enamoró de Jimin?

La joven identificada como Truelani en TikTok, quien es una fiel seguidora de los Bangtan Boys, tuvo la oportunidad de conocer a Jimin durante su llegada al aeropuerto de Nueva York y confesó que quedó flechada cuando lo vio, ya que es muy guapo en persona. Asimismo, mencionó que es más alto de lo que parece y lo comparó con un ángel.

En sus videos, la chica se mostró muy emocionada, pues aparece saltando y gritando en repetidas en ocasiones. Sin embargo, su emoción no incomodó al intérprete de "Set Me Free Pt. 2", quien estaba tranquilo y saludó a las personas que lo estaban esperando. "Es perfecto, quién lo tenga de bias no se equivocó", señaló la chica en uno de sus TikTok.

(Créditos: TikTok / @truelani)

ARMY se emociona al ver a la chica enamorada de Jimin

Luego de que la joven compartió en TikTok su reacción, su video se viralizó, pues muchos ARMY piensan que su emoción fue muy linda, ya que podía trasmitir su felicidad desde una pantalla. A su vez, agradecieron porque la joven pudo transmitir la llegada de Jimin al aeropuerto de Nueva York, puesto que muy pocos fans pidieron recibirlo.

"Chica, me gustaría ser tu amiga esa emoción que transmites es bonita", "Me encanta tu emoción, aquí una Jimin bias será tu amiga", "Ya somos muchas las enamoradas de Jimin" y "Tan bella ella, expresa toda su emoción de conocer a nuestro niño. Te dejó flechada", fueron las reacciones del ARMY en la red.

(Créditos: News1)

PAL