Después de que el ARMY se preocupara por Jimin debido a que no había mostrado ningún rastro, recientemente reapareció en redes sociales para demostrar que es el rey del baile en el k-pop. El cantante de BTS se unió a un nuevo challenge, pero no lo hizo solo ya que estuvo con su gran amigo Taemin, integrante del grupo SHINee, que acaba de regresar a los escenarios con un nuevo tema musical, por lo que recibe el apoyo de su compañero.

Así bailó Jimin con Taemin

La mañana de este viernes 7 de julio, la cuenta oficial de TikTok de SHINee compartió un video de Taemin bailando el nuevo tema "HARD", sin embargo, para sorpresa de muchos esta vez invitó al integrante de Bangtan, quien demostró que es uno de los mejores bailarines de la industria junto al idol, de 29 años. Como era de esperarse, el pequeño clip se volvió viral y tendencia en otras plataformas como Twitter e Instagram, en donde los fans están reaccionando al respecto.

Taemin y Jimin son amigos desde hace varios años. En 2016, el integrante de SHINee y de BTS participaron en un enfrentamiento de baile durante el festival de fin de año de KBS, ya que son considerados los mejores danzantes en Corea del Sur. Además de dejar al ARMY y Shawol, nombres de los fandoms, con la boca abierta con su show, los idols se hicieron muy cercanos y a partir de ese momento se siguieron frecuentando.

Los cantantes y bailarines forman parte del grupo de amigos llamado "Padding Squad", en el cual también están Sungwoon, ex miembro de W1 y miembro de HOTSHOT, banda de la que también es Timoteo, asimismo está Kai de EXO, Ravi de VIXX y una persona que no es famosa. Hace muchos años se reunían ocasionalmente para jugar, ya sea billar, cartas o videojuegos, e ir a cenar, sin embargo, debido a sus apretadas agendas ya no se les ha visto tan unidos.

En tanto, en junio pasado SHINee regresó con el grupo completo con Taemin, Minho, Onew y Key, para lanzar su octavo álbum de estudio, “HARD”, asimismo reveló el vídeo musical de la canción principal que lleva el mismo nombre. Es un tema de baile hip hop híbrido que tiene otros géneros, incluidos boom bap, R&B, hip hop de los 90 y más. De igual forma, hicieron un challenge en TikTok al que se han sumado diferentes artistas, por lo que Jimin no se podía quedar atrás.