VIDEO: “Qué cringe”: Bárbara de Regil y su hija Mar causan polémica al juntar sus lenguas

Bárbara de Regil y Mar acostumbran a difundir videos en sus redes sociales sobre los varios momentos que comparten como madre e hija, cuya relación quizá por la poca diferencia de edades denota más una gran complicidad entre pares que una situación de jerarquía familiar, pues se caracterizan por publicar anécdotas divertidas donde a ambas se les nota con una actitud relajada.

Y esta vez no fue la excepción, pues la actriz mexicana compartió un video en el que se le observa acompañada de su hija Mar de Regil durante lo que al parecer es una fiesta; sin embargo, la publicación causó polémica debido a que ambas famosas juntaron tanto sus lenguas que estuvieron a casi un milímetro de tocarse.

Bárbara de Regil compartió en su cuenta de TikTok el escandaloso video titulado “Terminando la party. Espera al final jajajaja”.

En el material audiovisual se observa la protagonista de “Rosario Tijeras” y a su hija bailando al ritmo de una melodía cuya letra refiere "estamos fenomenal"; sin embargo, al final del video que dura unos cuantos segundos, se puede ver que Bárbara y Mar de Regil sacan sus lenguas y las juntan al grado de que casi se tocan.

Tunden en redes a Bárbara de Regil por el escandaloso video

La publicación de Bárbara de Regil causó polémica entre los internautas quienes no daban crédito de la poco convencional convivencia entre ella y su hija Mar, ya que algunos consideran que fue un comportamiento inapropiado.

“Qué cringe”; “No voy a negar que me gustó, pero si está raro”; “Wey es tu hija, no tu amiga, no tu hermana, no una fulana, es tu hijaaaaaa”; “Pues no es tan normal el tacto de lengua entre madre e hija, igual si fuera el papá se ofenderían, no es lo típico pero cada quien”, son algunos de los comentarios que se leen.

Sin embargo, también hubieron quienes emitieron opiniones en favor de Bárbara de Regil. “Para los que no saben fue cumpleaños de Bárbara, y además que les importa ellas siempre se ven super felices”; “Para las que están comentando, muy problema de ellas en cómo se lleven. Cada quien tiene sus crianzas, acuerdos, en cómo se llevan .... etc”; expresaron sus fans.

