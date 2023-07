Tito Laija no necesita a su primo Peso Pluma para brillar y lanza canción junto a Luis R Conriquez

Quien cada vez está más al frente de proyectos musicales en el regional mexicano es Tito Laija, conocido por formar parte de la carrera de su primo Peso Pluma y por ser el compositor de las canciones más reconocidas dentro del subgénero de corridos tumbados, ahora el joven arma algunas colaboraciones con sus compañeros y amigos, tal y como la que está por estrenar.

En redes sociales ya circulan algunos de los fragmentos del nuevo corrido titulado “La 701” en el que Tito Laija comparte créditos con el cantante sonorense Luis R Conriquez, las celebridades presentaron algunas imágenes y los sonidos que podrán escucharse completos a partir del 14 de julio en todas las plataformas digitales.

El corrido ya es muy popular en Internet, pues al parecer ellos no son los únicos intérpretes de la canción, también hay otra versión en voz de El Panther Bélico quien, por los comentarios de los usuarios, es quien debería compartir el dueto con Luis R Conriquez, ya que puntualizan en que se escucha mejor.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que dan a conocer una canción, hace varias semanas presentaron el sencillo “Dembow Bélico” con el que cautivaron a la audiencia, ya que es una fusión entre los sonidos del regional mexicano con las rimas que caracterizan a los ritmos urbanos.

En redes sociales se viralizó una grabación de la cámara de seguridad de un estacionamiento en donde dan a conocer que Peso Pluma se ve molesto con otra persona, ambos salen del coche y tienen una presunta discusión fuera del automóvil, los usuarios aseguran que se trata de Tito Laija con quien se enemistó, aunque esta versión no ha sido confirmada por las estrellas de regional mexicano.

Peso Pluma y Tito Laija además de tener lazos familiares por parte de la madre del cantante, también son compañeros de trabajo, pues se sabe que han colaborado en varias ocasiones como parte de la autoría de sus melodías y corridos, pues se le considera la mente creativa de la carrera de Hassan Emilio Kabande Laija.

De verdad cómo hace falta Joaquín

Y aunque no está aquí, bien firme el legado

Hijos ya no me pude despedir

Pero desde aquí les mando un abrazo

Esta no la vi venir, más ya estoy aquí

Y ahorita para dónde me hago

Pero la vida es así, les mando decir

Que se anden con cuidado

Badiraguato la sierra donde creciera

En su rancho La Tuna

Caminos entre veredas, tenía sus cuevas

Echas a su estatura

Puente Grande fue el lugar

Cómo olvidar esa famosa fuga

Y varios años atrás por quererlo matar

Se llevaron un cura

Cuando el viejo se enfiestaba

Siempre fajada la 701

Buen ritmo pa' la bailada

Buen paso daba con una pelo rubio

Bastante seguridad por todo el lugar

Relajado y seguro

Al mando del Cholo Iván

Puro exmilitar, más blindado que un muro

Alegre y enamorado por varios ranchos

Dejó varias semillas

El mayor es Archivaldo, junto a su hermano

Y los de Jesús María

Uno que otro más por ahí sin mencionar

Pero igual son familia

Edgar me los va a cuidar

Le he de rezar y un abrazo hasta arriba

Amistades de grandeza y pa' las guerras

Muy pocos me llegaron

Compadres por donde quiera

Pero en mi ausencia uno cambio de bando

Un agente federal bastó nomás

Pa' estar aquí encerrado

Por no querer arreglar, mi Cholo Iván

Lo hubieras fusilado

Ya con esta me despido de mis amigos

De mi rancho y mi madre

Toquen corridos bonitos, de esos viejitos

Como el del M Grande