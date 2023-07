Exparticipante mexicana de Miss Universo sufre aparatoso accidente en motocicleta

Los deportes son parte de las actividades que la mayoría de las participantes en Miss Universo realizan fuera de las pasarelas, pero también es una forma de sorprender a los jueces. Aunque una de las representantes mexicanas llevó su pasión a otro nivel y sufrió un aparatoso accidente en motocicleta del que relató los detalles y cómo estuvo a punto de desmayarse por el intenso dolor.

Tras el triunfo de Andrea Meza en el importante certamen de belleza, fue Irma Miranda quien estaba dispuesta a conquistar la pasarela una vez más este año para brindarle otra victoria a México; sin embargo, la joven no fue elegida entre las 16 semifinalistas que continuarían luchando por la corona, pese a ello la joven sonorense se ganó el corazón de todo el país con su simpatía y belleza.

Irma Miranda sufre accidente en motocicleta. Foto: IG @irmamirandav

Durante el concurso la joven indicó que una de sus grandes pasiones eran los deportes extremos, una actividad con la que continuó tras su paso por Miss Universo y luego de convertirse en Mexicana Universal 2022. Desde sus vacaciones nadando con tiburones hasta largas caminatas en conocidas montañas, Irma Miranda ha demostrado que no teme a nada cuando se trata de realizar turismo al máximo.

Irma Miranda sufre accidente

Pese a la buena condición que posee la joven y su pasión por los deportes, esta vez uno de sus paseos extremos no resultó como esperaba y como resultado sufrió un fuerte accidente por el que sufrió golpes, quemaduras y raspones de los que se sigue recuperando.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una serie de fotografías en las que muestra sus heridas y otra que ha generado impacto del momento en que aún está recostada a la orilla del camino sobre la tierra tras el accidente. Junto a ella el vehículo deportivo en el que viajaba, a decir del video, sin otra tipo de seguridad que unos lentes y el cinturón.

Irma Miranda estuvo a punto de desmayarse por el impacto. Foto: IG @irmamirandav

“Los que me conocen saben que soy inquieta, entrona y atrevida, pero luego tiene sus consecuencias (…) Tuve un accidente que, gracias a Dios, no pasó a mayores. Todo fue muy rápido, en el momento entré en pánico, preocupada porque no fuera nada grave. No me salí del RZR, traía cinturón y me salvó. Me sacaron del coche y por la adrenalina estuve a punto de desmayarme”, relató la modelo.

Añadió: “No pasó más allá de raspones, quemaduras y golpes (que sigo teniendo especialmente en las costillas) pero aun así, no podemos confiarnos, tenemos que cuidarnos, no ponernos en riesgo, ser conscientes y precavidos. Ser menos temerarios, diría mi suegro jeje”.

De acuerdo con el mensaje el indigente ocurrió hace algunos meses, pero Irma Miranda aún se recupera de los fuertes golpes de sufrió y ante esto no dudó en enviar un mensaje a sus seguidores: “Hay que usar protección siempre si vamos a hacer alguna actividad extrema. La seguridad es primero, yo me lo tomé con filosofía y agradecí a Dios por protegerme”.