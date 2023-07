Niurka rompe el silencio y habla sobre la falta de apoyo de Karol Sevilla a Emilio Osorio

Emilio Osorio se ha dicho muy preocupado por la falta de apoyo y nulas noticias que tiene de Karol Sevilla, quien hasta que entró a La Casa de los Famosos era su pareja sentimental, pues varios de sus compañeros han recibido la visita de sus novios o novias, que desde afuera de las instalaciones les gritan mensajes para alimentarlos emocionalmente dentro de la contienda, pero él no.

Uno de los momentos que más causó impacto y fue grabado por las cámaras que captan lo que las celebridades hacen las 24 horas del día, es donde Emilio Osorio hace un llamado a sus fanáticos para que le digan si aún tiene novia, pues desconoce y le preocupa que después de varias semanas dentro del programa aún no sabe nada de ella.

Presume su trabajo en la contienda. Captura de pantalla FB/OfficialNiurka

Quien ya se pronunció al respecto de la preocupación de su hijo, fue Niurka Marcos, con la sinceridad que la caracteriza, la conocida como “mujer escándalo” dejó claro que Karol Sevilla está al pendiente de todo lo que sucede con su novio y que el motivo por el que no ha ido a gritarle desde afuera de la casa es porque está en Perú por trabajo.

En una transmisión en vivo que hizo Romina Marcos, hermana del participante también reitera que Karol Sevilla está en constante comunicación para saber cómo va todo con la permanencia de Emilio en “La Casa de los Famosos”, a lo que Niurka reitera que su hijo ya sabía que ella tendría que salir del país.

Habla bien de su nuera. Captura de pantalla FB/OfficialNiurka

“Es una mujer que trabaja muchísimo, no le dio el tiempo ya se fue a Perú, pero si volvemos a ir a gritarle a Emilio, una de las cosas que le quiero decir es que todo bien con Karol, que lo sigue amando y que sigue teniendo novia”, explican Romina y Niurka.

Niurka Marcos sale en defensa de su hijo

“Mama Niu”, otro de los apodos de Niurka ha engalanado las noches del programa en donde varias celebridades incluidos los que ya salieron discuten algunos de los sucesos importantes de lo que hacen los participantes, la bailarina asegura que ella es del team infierno, equipo al que pertenece su hijo y otros integrantes como Wendy Guevara, Poncho de Nigris y Sergio Mayer.

Niurka defiende a su hijo Emilio Osorio. Captura de pantalla FB/OfficialNiurka

También ha tenido desafortunados encuentros con exparticipantes, "La señora (Sofía Rivera Torres) me molestó mucho que tratara de chantajear un tema tan delicado como el feminismo. No, conmigo no vas y conmigo no te paras el cuello y conmigo no existe hipocresía", dijo Niurka sobre la segunda eliminada de “La Casa de los Famosos”.