“Paul Stanley no llegó a casa”, su novia Joely Bernat revela que al salir de La Casa de los Famosos es otra persona

'Siento que anoche Paul fue otro' tras abandonar LCDLFM: Joely Bernat. IG @joelybernat

Tras anunciarse este fin de semana la terna de nominados para su expulsión de “La Casa de los Famosos México”, Paul Stanley fue el quinto eliminado del reality show luego de que los fans optaran por salvar a los integrantes del "Team Infierno" Emilio Osorio y Sergio Mayer, con quien el conductor de televisión tuvo varias discusiones durante las últimas semanas previas a su salida.

Durante la Gala de Eliminación los televidentes se percataron que entre las panelistas se encontraba Joely Bernat, novia de Paco Stanley, la cual no pasó desapercibida debido a la forma en la que defendió al conductor del matutino "Hoy" a lo largo del programa. La modelo originaria de República Dominicana se convirtió en prometida de Paco Stanley, luego de que, hace dos años, éste le propusiera matrimonio en París, Francia.

Joely Bernat revela que su novio Paul Stanley es otra persona

Luego de que Paul Stanley no se presentara al programa “Hoy” tras su expulsión de “La Casa de los Famosos México”, comenzaron los rumores sobre un posible despido laboral del conductor; sin embargo, su prometida Joely Bernat publicó un video en sus redes sociales mediante el cual reveló el paradero del presentador.

Joely Bernat compartió en su cuenta de Instagram un video en el que comenta que aún no ha podido reunirse con Paul Stanley debido a que él no ha llegado a casa. La prometida del también comediante explicó que en el contrato que firmó se estipula que la primera noche después de su salida de “La Casa de los Famosos México” debería dormir en un hotel para no tener contacto con el exterior y posteriormente acudir a la gala del reality show, donde le pondrán videos con las opiniones de sus compañeros.

"Muchos me comentan: que bueno que está en casa (Paul); no, la verdad todavía no ha llegado a casa. Por contrato deben quedarse en un hotel la primera noche, luego ir a la gala porque les ponen los videos de todos y qué hablaron y qué dijeron, que la verdad se me hace muy fuerte", detalló Joely Bernat.

La modelo también confesó que durante la noche de expulsión vio a su prometido "sacado de onda" y muy diferente a como solía ser antes de entrar a “La Casa de Los Famosos México”, por lo que cree que el encierro y no tener contacto con la gente, sí lo afectó.

"Siento que anoche Paul fue otro Paul; era una cosa muy extraña por el encierro, que recuerden que fueron 36 días; ustedes tal vez nunca han hecho eso en su vida: estar encerrado tanto tiempo sin ver público, gente, ni nada; si te espantas cañón. Yo vi a Paul entrando a otra dimensión, otro mundo, contento y todo pero sacado de onda", expresó.

Joely Bernat comentó que Paul Stanley llegará a su casa hasta la madrugada del martes y cree que será una semana muy complicada porque se enterará de todo lo que se dijo en redes sociales y lo que pasó en su ausencia por lo que se dedicará a "apapacharlo", darle amor y hacerlo sentir que todo está bien.