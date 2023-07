VIDEO: Ferka se enoja por qué Apio y Jorge se la pasan muy acaramelados en La Casa de los Famosos

La química entre Apio y Jorge Losa cada vez es más evidente y se trasmite en las imágenes que ven los espectadores día a día, es por lo que dentro de los temas que tocaron en la quinta gala de eliminación fue la presunta relación de las estrellas que todavía están dentro de la contienda para llevarse el trofeo de “La Casa de los Famosos México”.

Al ser Ferka una de las invitadas al estudio fue cuestionada sobre cuál es su opinión sobre lo que viven Jorge y Apio dentro de la casa, la actriz fue muy específica con lo que mencionó al respecto e hizo un señalamiento especial para la pareja de Apio, pues expresó que, aunque pocos los saben el cantante de Kabah no está soltero.

“Yo puedo comprender a Apio, está totalmente enamorado, se le resbala en los brazos, creó que tener a ese hombre enfrente lo pone nervioso, pero me preocupo porque Apio tiene pareja, entonces yo me pregunto ‘qué dirá la pareja de Apio con estas actitudes del señor’” es lo que respondió Ferka a la pregunta.

Otra de las cosas que le resaltaron a Ferka es que ella nunca estuvo tan cercana a Jorge durante su permanencia en la casa, que no se daban muestras de amor, por lo que ahora los fanáticos aseguran que hay más emociones con Apio que con ella y la respuesta dejó callados a los conductores.

“Yo no necesito tener ese tipo de escenas porque yo se lo que tengo con Jorge y en el momento en el que él salga y le he dicho, lo estoy esperando aquí, tenemos una historia muy bonita que no necesito hacer show de ello, lo adoro y lo respeto, es europeo, lo quiero mucho y tengo tanta confianza en él, que a mí no me preocupan ese tipo de cosas, al contrario”, agregó Ferka.