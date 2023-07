Niurka y Sofía Rivera Torres tuvieron encontronazo en la Gala de Eliminación, la vedette le puso un alto

Una vez más, Niurka Marcos dio bastante de qué hablar en el mundo de la farándula después de revelar importantes detalles sobre su reciente visita a la Gala de Eliminación de "La Casa de los Famosos México", donde se vio obligada a convivir con las famosas eliminadas, Marie Claire, Sofía Rivera Torres, Raquel Bigorra y Ferka.

Fiel a su estilo, la exprotagonista de la obra de teatro "Aventurera" confesó que no se guardó nada frente a las eliminadas del reality show del momento, pero a quien sí decidió ponerle un alto fue a Sofía Rivera Torres, esposa de Eduardo Videgaray, la segunda expulsada del concurso.

Sin guardarse nada, Niurka Marcos, una de las famosas más polémicas en México, contó que su visita a los foros de "La Casa de los Famosos México" generó bastante expectativa entre los conductores, las eliminados, los panelistas y el público en general.

En este sentido, la también exparticipante de reality shows como "La Casa de los Famosos", "México baila" y "Mira quién baila" dijo que se portó muy amable con la mayoría del elenco, sin embargo, con Sofía Rivera Torres tuvo un encontronazo que muy pocas personas vieron.

Frente a las cámaras de televisión, la estrella de 55 años dijo que la esposa de Eduardo Videgaray intentó saludarla con los brazos abiertos, pero ella le puso un alto de manera contundente. Confesó que el polémico momento nadie lo vio.

"Muy linda la verdad (Sofía Rivera Torres), lo tengo que reconocer, se acercó con sus brazos abiertos. "Stop, no hagas eso, regrésate a tu silla". No lo vio casi nadie", contó Niurka.

Después de destapar lo ocurrido, Niurka Marcos dijo que tuvo esa actitud con Sofía Rivera Torres por el discurso feminista que manejó en "La Casa de los Famosos México". Tachó de hipócrita a la famosa conductora de televisión.

"La señora (Sofía Rivera Torres) me molestó mucho que tratara de chantajear un tema tan delicado como el feminismo. No, conmigo no vas y conmigo no te paras el cuello y conmigo no existe hipocresía"