Ariadne Díaz: las fotos "imperfectas" en bikini con las que conquistó Instagram por su espontaneidad

Ariadne Díaz causó furor con una serie de fotos que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde la siguen millones de fans, a quienes la estrella de telenovelas conquistó con su belleza en bikini, pesé a que afirmó son imágenes "imperfectas", algo con lo que no estuvieron de acuerdo sus admiradores, quienes ya la han llenado de halagadores comentarios y miles de "likes".

En bikini, Ariadne Díaz conquistó Instagram

"No iba a subir estas fotos porque están movidas pues era de noche y yo estaba corriendo y después me acordé que cuando empezó @instagram justo de eso se trataba, de compartir fotos reales que lejos estaban de ser perfectas pero que subíamos porque eran momentos memorables", escribió Díaz para acompañar una publicación en la plataforma de Meta, logrando generar más de 220 mil "me gusta".

Ariadne recibió miles de "likes" con sus fotos. Foto: IG @ariadne_diaz

Díaz, de 37 años, pasó unos días en su natal Puerto Vallarta, donde fueron capturadas las postales con las que ha dejado claro que es una mujer muy bella, y que compartió en un posteo que concluyó con la frase: "Esa tarde/noche Perri conoció el mar justo en la playa de los muertos en donde pasé las mejores tardes de mi infancia y por último mi mamá tomó estas fotos y todo esto para mi significa mucho. Ojalá nos animemos a compartir más momentos especiales sin importarnos nada más".

Causó furor con sus fotos "imperfectas"

La actriz de telenovelas como "Mañana es para siempre", "Llena de amor" y "La mujer del Vendaval", dejó un claro mensaje con sus fotos, pues aunque las calificó de "imperfectas", recibió una gran cantidad de halagos, reconociendo que las postales que se publican no deben ser estéticas para que causen furor y muestren el estilo y belleza de la actriz, que se dejó ver en un moderno bikini negro.

La actriz se lució divertida y feliz. Foto: IG @ariadne_diaz

La estrella de telenovelas comenzó su carrera luego de salir del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. A los 20 años hizo su debut en la pantalla chica, protagonizando el melodrama "Muchachitas como tú", y desde sus primeras apariciones logró posicionarse como uno de los rostros más bellos de la televisión, y ahora desde las redes sociales también se coloca como ícono de moda.

Ariadne, que está casada con el actor brasileño Marcus Ornellas, con quien tiene un hijo de nombre Diego, de 7 años, cautivó a sus fanáticos con su look perfecto para disfrutar al máximo de la playa, luciendo cuerpazo sin preocuparse del qué dirán, y conquistando Instagram al recibir mensajes como: "Excelente fotos, están tomadas con amor eso no hay duda, además tú no necesitas filtros porque tú eres bella" y "Magníficas fotos y el lugar es maravilloso y tú también!".