Paul Stanley habla de su estancia en "La Casa de los Famosos México" y asegura que Wendy Guevara debe ganar

Luego de estar 36 días encerrado en “La Casa de los Famosos México”, Paul Stanley, por fin regresó al Programa Hoy en donde entró literalmente por la puerta grande, el conductor llegó al foro 16 de Televisa San Ángel a bordo de un automóvil deportivo.

Luego de su entrada triunfal, Paul Stanley se sentó junto con los demás conductores de Hoy para platicar brevemente sobre su experiencia dentro de “La Casa de la Casa de los Famosos México”, pues aseguró que lo más difícil para él fue convivir con gente con la que no comparte ideas ni formas.

Visiblemente feliz y tranquilo, Paul Stanley habló sobre su paso por el reality show más famoso del momento, pues el conductor agradeció ser parte de este proyecto tan exitoso.

Además el conductor de Hoy también agradeció a sus compañeros pero también a sus fanáticos y a toda la gente que lo apoyó durante su paso por “La Casa de los Famosos México”.

“me siento tan querido, tan amado, tan correspondido por todos los mensajes tan lindos que me han mandado, como dices, independientemente del éxito que es este programa que gracias a Dios que formamos parte de esto, pues gracias a todos, estoy impresionado por las muestras de cariño y la verdad los extrañé mucho, no saben lo que es estar anexado, no saben”, dijo Paul Stanley en Hoy