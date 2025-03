Karla Sofía Gascón revela que sufrió un tema de salud durante los Premios Oscar 2025: "sí me asusté"

Karla Sofía Gascón fue la protagonista de uno de los momentos más bochornosos y comentados de la 97.ª edición de los Premios Óscar luego de que el conductor de la gala Conan O’Brien hiciera un chiste sobre sus polémicos "Tweets", dejándola en evidencia frente a todos los asistentes y los espectadores que estaban viendo la transmisión del evento.

Sin embargo, parece ser que ese no fue el peor momento de la noche para la actriz española, pues hace unas horas compartió en sus historias de Instagram la narración de una aterradora experiencia que vivió durante la entrega de los premios de La Academia.

De acuerdo con su testimonio, todo sucedió a raíz de que recibió algunos regalos a modo de felicitación por haber sido nominada en la categoría de "Mejor actriz principal" por su papel en "Emilia Pérez". Entre los obsequios se encontraban una bolsa de papas y un refresco de limón, mismos que ingirió con normalidad, hasta que poco a poco comenzó a sentirse mareada, al grado de que tuvo que pedirle a uno de sus amigos que estuviera al pendiente en caso de que la situación empeorara.

"Me comí una bolsa de chips y me bebí un refresco de limón. De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio. Me voy a la cama pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar, llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo", escribió.