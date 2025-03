Exhiben presunto envenenamiento masivo de perros en Chimalhuacán, esto es lo que se sabe

En plataformas digitales se hizo una denuncia ciudadana que ha generado una gran indignación pues resulta que se exhibió un presunto caso de envenenamiento masivo de perros en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, por ello, en esta nota te diremos todo lo que se sabe en torno a este lamentable episodio.

Fue a través de Facebook donde la usuaria identificada como Morales Ivonne difundió una serie de fotografías en las que aparecían tres distintos perros en las calles de Chimalhuacán con severas afectaciones en su sistema nervioso central y periférico, por lo que dichas afecciones no les permiten caminar de manera normal a los lomitos, quienes incluso adoptan posturas distintas a las de su naturaleza.

Los perros presuntamente envenenados presentan serias afectaciones en su sistema nervioso. Foto: FB: Morales Ivonne

De acuerdo con la publicación de Morales Ivonne, ella misma se ha encargado de atender a estos tres perritos afectados, además, exhibió que hace unos meses atrás tuvo el reporte de otro caso similar también en Chimalhuacán, por lo que aseguró que se sospecha de un caso de envenenamiento masivo de perros, cabe mencionar que, esta teoría salió a flote debido a que los estudios practicados a los animales afectados dieron negativo a algún virus o bacteria.

“’Qué está pasando en Chimalhuacán? ¿Por qué los animales que andan en la calle están desarrollando este síndrome que afecta su sistema nervioso central y periférico? He atendido los 3 casos y vienen de ese municipio y hubo otro reporte hace meses de otra nena con el mismo problema, pero la chica que la reportó no la resguardó y se perdió de vista y también era de Chimalhuacán.

Esta no es la primera vez que se reporta un envenenamiento masivo de perros en Chimalhuacán. Foto: FB: Morales Ivonne

Hay una fuerte sospecha de envenenamiento, porque en ninguno de los tres casos dieron positivo a virus o bacterias, aunque el grado de daño en casa uno ha sido diferente”, expresó Morales Ivonne, quien señaló que ha logrado salvar a dos perros y espera hacer lo mismo con el tercero.

Es importante señalar que, esta no es la primera vez que ocurre este tipo de situaciones en Chimalhuacán pues en agosto de 2021 vecinos del referido municipio mexiquense reportaron un envenenamiento masivo de perros con un polvo azul encontrado en las calles, el cual, cobró la vida de al menos nueve lomitos, sin embargo, no se reportaron personas detenidas por estos hechos y hasta el corte de esta redacción, las autoridades del Estado de México no han emitido información en torno a esta nueva denuncia de un supuesto envenenamiento masivo.

Los perros presuntamente envenenados han logrado sobrevivir, aunque con algunas secuelas. Foto: FB: Morales Ivonne

Como se dijo antes, este lamentable caso ha provocado una gran indignación en plataformas digitales donde decenas de internautas se han mostrado interesados en ayudar al tratamiento médico para los perritos afectados, incluso, algunos otros hasta se han ofrecido a adoptarlos.