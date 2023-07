"Pobre vagabundo": exconductor de VLA se lanza en contra de querido excompañero de Andrea Legarreta en Hoy

Una vez más, el programa matutino "Venga La Alegría" está en el ojo del huracán después de que dos de sus exconductores intercambiaran varios mensajes en Twitter que generaron incertidumbre y levantaron sospechas de que no tenían la mejor de las relaciones fuera del programa.

Desde hace unos días, por medio de sus distintas redes sociales, Mauricio Mancera, exconductor de "Venga La Alegría" y del "programa Hoy", compartió a sus millones de fans que estaría realizando un largo viaje por Japón, por lo que estaría compartiendo contenido en sus diversas plataformas.

Sin embargo, hace unas horas, el también exconductor del programa "Miembros Al Aire" alertó a todos sus fans al compartir un mensaje en el que confirmó que no la estaba pasando nada bien debido a un problema que surgió con su banco y no poder realizar un pago.

Sin guardarse nada, Mauricio Mancera pidió apoyo al banco para poder rentar una habitación de lo contrario se vería obligado a dormir en la calle. El mensaje inmediatamente se volvió viral y generó un sin fin de reacciones.

"Ando en Japón y no puedo usar la tarjeta, me echan la mano porfa que si no dormiré en la calle", escribió el conductor.