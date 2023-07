El asqueroso secreto de Sebastián Ligarde para mantenerse joven

Sebastián Ligarde reveló el secreto que lo hace mantenerse joven a sus casi 70 años, mediante su cuenta de TikTok compartió un video con sus seguidores donde dio detalles de su polémico tratamiento, sostiene que no huele y tiene muy buenos resultados.

“Hace 35 años que no me hecho ninguna crema, no me hago ninguna cirugía, no uso botox”, presumió Sebastián Ligarde.