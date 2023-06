¿Suga estarían con Jihyo?, esto se sabe de la "relación" entre los integrantes de BTS y de TWICE

Nuevos rumores envuelven a Suga, integrante de BTS, pues recientemente se le relacionó con Jihyo, quien es líder de TWICE. Para muchos miembros del ARMY y del ONCE, es una gran sorpresa que estos dos personajes sean vinculados, pues a pesar de que son de la misma generación del k-pop, han tenido pocas interacciones juntos; no obstante, al parecer decidieron empezar un nuevo proyecto que mantiene ilusionados a sus fanáticos.

¿Suga y Jihyo, están juntos?

Este 9 de junio, YP Entertainment, agencia del girlgroup, confirmó que Jihyo hará su debut como solista. Hasta el momento sólo ha revelado que será el próximo mes de agosto cuando se lance el material de la idol, quien es la segunda de la agrupación en trabajar de forma individual, ya que la primera fue Nayeon, que tuvo una gran aceptación por el público hace un año con el tema "POP!", el cual tuvo algunos récords.

Jihyo hará su debut como solista en agosto Foto: Instagram

En las cuentas oficiales de TWICE se compartió una imagen en la que se observa a la cantante, de 26 años, mirándose en un espejo de lo que parece ser un auto, mientras se pinta los labios. En tanto, el post está acompañado con las frases "ZYO's ZONE Killin' Me Good" y "Coming soon this August", aún se desconoce si "Killin' Me Good" es el nombre de su próximo álbum o bien de su tema promocional.

En tanto, en algunos medios surcoreanos comenzaron a investigar más sobre el contenido que tendrá el primer álbum como solista de la líder del grupo femenino, por lo que encontraron que la artista tendrá dos colaboraciones, la primera con BIBI, y otra más con Suga, el integrante de BTS, quien también ha destacado por trabajar con otros artistas como IU, PSY y recientemente con su amiga Halsey en el tema "Lilith (Diablo IV Anthem)".

De acuerdo a la información, que también ya está en redes sociales, el integrante de Bangtan participará en la canción "Not Enough" de Jihyo, además no sólo prestará su voz, también produjo el material, por lo que el ARMY esperan que sea uno de los mejores sencillos que tenga el álbum de la intérprete. Aún falta que las agencias de ambos artistas confirmen la colaboración, sin embargo, los fanáticos están muy ilusionados con que sea realidad ya que ambos son muy queridos.