¡Por encima de Peso Pluma! Natanael Cano se proclama el "Padre de los corridos tumbados"

Peso Pluma es actualmente el más grande artista del momento, con alrededor de 8 canciones metidas en el HOT 100 de Billboard y poco más dentro de los más escuchados de Spotify, Apple Music o cualquier otro servicio de streaming en línea. Es un monstruo de la industria musical.

Esto, por encima de ser un problema de envidia para todos sus compañeros, ha provocado diversas colaboraciones para levantar el género, y llevarlo a todas partes del mundo. Por eso es que se estrenan muchos sencillos, a todas horas, en todos los meses.

Crédito: IG / Natanael Cano

Pero Natanael Cano tiene algo muy claro en su ideario, y es que él fue el primero en llegar al género de los corridos tumbados. De hecho, ya es considerado por muchos el verdadero padre de la mezcla entre los corridos norteños y ma música rap, el trap y el reguetón.

Esto lo posicionaría por encima de Peso Pluma, y lo sabe. Por eso, en una reciente entrevista para el medio GQ, aseguró que él es el padre de los Corridos Tumbados. "Yo creo que todos son mis hijos. Les digo, pero no lo aceptan, pues", fueron las palabras que salieron de su corazón en ese momento.

"A todos los quiero mucho, nos llevamos muy bien. Me quieren mucho porque soy puro cotorreo y nada, no me hablen de música ni de trabajo", continuó el cantante, quien es reconocido por sus intensas fiestas y sus magnos conciertos.

Crédito: IG / Natanael Cano

De hecho, hasta consideró que hay dos cabezas del género, pero no dio ningún otro nombre, dejando al aire el nombre del artista a quien más admira por su gran talento, mismo que ha sido descalificado por mucha gente en las redes sociales, al considerarlo un género lleno de violencia y sin contenido.

"Le estamos metiendo un corrido cada mes, un corrido tumbado de la calle y lo suenan (escuchan), pa' que vean que sí existen. Yo soy el que los está poniendo en alto ahora", dijo a todas las personas que no lo quieren.