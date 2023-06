¿Lista para el amor? Paola Rojas revela si le gustaría estar en una relación abierta

Paola Rojas es una de las conductoras favoritas de la televisión y gracias al programa “Netas Divinas” ha podido conectar aún más con el público, pues revela detalles de su vida privada con los muchos dicen sentirse identificados. Como ocurrió recientemente al ser cuestionada si estaría dispuesta a abrir una vez más su corazón, aunque ahora en una relación abierta.

Durante la más reciente emisión del programa la periodista fue cuestionada sobre la posibilidad de tener una relación abierta y si le gustaría saber los detalles de lo que ocurre con su pareja cuando no están juntos, fue esto lo que reveló más de ella y si estaría dispuesta a comenzar de nuevo un romance luego de que se diera a conocer el noviazgo que tenía con un empresario argentino.

“No, dicen que ‘ojos que no ven, Paola no se entera’. Si accediera a un acuerdo así le diría: ‘¿sabes qué? Discretón, por fa”, dijo la conductora sobre saber los detalles de su romance, aunque no rechazó la idea de comenzar algo similar durante la charla junto a Natalia Téllez y Daniela Magún admitió que sería complicado para ella.

“No me gusta la idea de imaginarme a mi novio con otra chava”, así respondió Paola Rojas a la idea de una relación abierta. Sobre una segunda oportunidad, indicó que hay ocasiones en las que puede funcionar bajo ciertas condiciones en las que se dio la infidelidad ya que, indicó, conoce casos de éxito.

Paola Rojas habla de infidelidad

Aunque Paola Rojas se mantuvo alejada de la polémica luego de que se diera a conocer la infidelidad de su exesposo, el exfutbolista Zague, fue durante un programa que se sinceró y admitió el golpe que significó para ella tanto en lo personal como en lo profesional al tener que ocultarse de los medios para evitar ser cuestionada al respecto y en su trabajo.

“En su momento menté madres, pero ya se acabó ese proceso, ya sané, ya me perdoné y lo perdoné (…) Estamos en otro momento, le tengo cariño, agradecimiento”, dijo la conductora sobre la infidelidad de su expareja que se hizo viral y por la que recibió un sinfín de burlas y comentarios negativos en redes sociales.