La Casa de lo Famosos Mexico: Paul Stanley cuenta cómo robaron uno de sus negocios y Wendy reacciona de manera épica

Comenzó la cuarta semana de encierro para los habitantes de “La Casa de los Famosos” y pese a que hay días en que la convivencia entre ellos se torna un tanto tensa, la realidad es que son más los momentos divertidos que viven día con día.

Tal es el caso cuando unas horas antes de la gala de salvación, Paul Stanley tuvo la confianza de contarle a Wendy Guevara y algunos otros de sus compañeros de reality show que hace poco tiempo uno de sus restaurantes había sufrido un robo, el cual ocurrió de una manera muy peculiar, esto provocó las burlas y reacciones épicas de la influencer leonesa.

¿Cómo robaron el negocio de Paul Stanley?

Todo ocurrió cuando Wendy y Paul estaban en la cocina, ahí también se encontraban presentes Raquel Bigorra, La “Barby” Juárez y Jorge Losa, sin embargo, la platica solo era entre la influencer y el conductor de Hoy.

Paul contó a Wendy que en sus restaurantes, protección civil les solicitan tengan un megáfono para cualquier emergencia que lo lleguen a requerir, fue entonces que el conductor recordó la vez que le robaron más de 40 extintores.

“Imagínate la mam**, el de paseos de Taxqueña son tres pisos son como 40 extintores y hablan y dicen ‘buenas tardes’, imaginate la pende*** ‘por favor con el gerente’ y le contesta el gerente: ‘oiga este los patrones me mandaron por los extintores para rellenarlos…se chingaron 40 extintores”, contó Paul a Wendy

Fue entonces que Wendy, no podía creer el relato de Paul Stanley y la forma tan peculiar en el que le robaron 40 extintores de uno de sus negocios, sin embargo, la influencer leonesa resalto lo inteligentes que fueron los rateros pues sin hacer ni un movimiento robaron una gran cantidad de extintores.

Tras esto, Paul reveló que fue a levantar la denuncia al Ministerio Público y ahí las autoridades le comentaron que a otro negocio también le habían hecho lo mismo y de la misma manera.

Sin embargo, eso no fue todo, pues Wendy no se quedó callada y fiel a su estilo resaltó la poca audacia del gerente del restaurante de Paul Stanley y no dejó de burlarse de este hombre.

“El gerente del restaurante de Paul ¡que pende**! ¿cómo le diste todos los extinguidores?, idiota…” comenzó a deicr Wendy

Sin embargo, eso no fue todo, pues al parecer a Wendy le dio más coraje que al propio Paul Stanley por lo que no reparó en seguir diciéndole al gerente hasta de lo que se iba a morir, sin embargo, tanto el conductor de Hoy como sus demás compañeros no podían dejar de reír con las ocurrencias de Wendy y los regaños que ésta le hizo al gerente del restaurante de Paul.

Sin embargo, Paul Stanley también recibió regaño por parte de la influencer pues Wendy cuestionó si aún éste hombre trabajaba para él a lo que el conductor aseguró que sí, fue entonces que la mujer más querida de “La Casa de los Famosos México” señaló que entonces él era más “tonto” por seguir confiando en él.