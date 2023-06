El thriller psicológico que te mantendrá enganchado por 191 minutos provocando temores inexplicables

Oculta en el catálogo de Netflix existe una película que helará tus sentidos y que te hará cuestionarte si es que conoces a las personas que te rodean o si simplemente estás inmerso en una fantasía que alguien más implantó en tu mente, algo que aunque suena un poco descabellado, podría llegar a pasar, especialmente si decides experimentar con terapias innovadoras para superar traumas, tal y como sucede con la hipnosis, una técnica que algunos psicólogos utilizan para ayudar a sus pacientes, pero que en las manos equivocadas puede ser un verdadero peligro.

Este filme es poco conocido por muchos de los usuarios de Netflix, pero una vez que llegas a él no puedes dejar de plantearte interesantes reflexiones en torno a lo que vives, sientes e imaginas, posicionándose así como un thriller psicológico que debes de visualizar al menos una vez en la vida.

Nunca terminas de conocer a alguien y esta película lo demuestra de manera cruda / Foto: Netflix

TRÁILER de "Hipnótico", película disponible en Netflix

A pesar de que grandes joyas de la plataforma de Netflix han salido del catálogo, puedes estar tranquilo, ya que esta cinta original titulada "Hipnótico" estará alojada en la app de streaming por mucho tiempo, la cosa es que una vez que sepas de qué trata no querrás esperar el momento para disfrutarla y comenzar a experimentar sensaciones inexplicables, tal y como las que vive la protagonista de esta historia.

Jenn es una mujer que acaba de terminar una relación de años y que se encuentra sumida en la depresión, lo cual ha provocado que pierda su trabajo y descuide sus relaciones personales, sin embargo, un día una de sus mejores amigas le presenta a su terapeuta, el cual promete ser alguien que la ayudará a recuperar su vida con una serie de sencillas sesiones. Sin embargo, Jenn se muestra renuente, hasta que un día toma la decisión de salir del hoyo y darle una oportunidad a los métodos de este hombre misterioso, el cual guarda obscuros secretos.

En su primera sesión, la protagonista de este filme termina accediendo a ser hipnotizada y a pesar de que no recuerda nada, opta por seguir visitando a su terapeuta, algo que la ayuda a conseguir trabajo, un asenso y estar más atenta de sí misma, al grado de que decide despedirse de su ex, a quien cita para una última cena; es entonces que todo da un giro inesperado, ya que Jenn no recuerda nada de lo que pasó y sólo encuentra a su examor tirado en el piso.

Convencida de que algo extraño está sucediendo, el personaje principal de este audiovisual de Netflix comienza a investigar a su terapeuta, quien tiene un pasado demasiado escabroso, del cual sólo conoce la punta del iceberg, sin imaginar todo lo que esto implica para ella y su futuro.

¿Qué harías si te ves inmerso en una pesadilla de la que no puedes despertar? / Foto: Netflix

Con escenas de acción, incertidumbre y giros inesperados, este thriller psicológico es una de las mejores apuestas de Netflix, la cual te mantendrá enganchado por 191 minutos, generando en ti temores inexplicables los cuales van desde sentimientos de encierro hasta verdaderos delirios de persecución ¿te atreves a verla?

