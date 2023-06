Talina Fernández será cremada, ¿sus cenizas serán depositadas en Televisa?, esto se sabe al respecto

Luego de que se confirmó la muerte de la comunicóloga Talina Fernández este miércoles 28 de junio, su hijo Coco Levy en todo momento ha compartido con la prensa detalles de los últimos momentos de vida de su madre, así como lo que se harán con sus restos mortales.

El cuerpo de Talina Fernández está siendo velado desde la mañana de este jueves en la casa de la comunicadora, ahí su hijo Coco platicó con algunos medios de comunicación y confirmó que los restos de su madre serán cremados esta tarde.

En entrevista con el Programa Hoy, Jorge “coco” Levy dio detalles sobre el último adiós a su querida madre, además reveló que la tarde de este jueves 29 de junio luego de llevarse a cabo los servicios funerarios acudirán a la cremación del cuerpo de “La Dama del buen decir”.

“Estamos en casa a donde ella le gustaba estar, vamos a estar un buen rato hasta la tarde, después procederemos a una cremación…” dijo Coco Levy

En dicha plática, “Coco” Levy reveló que aunque aún no tiene muy claro qué van a hacer con las cenizas de Talina Fernández, lo más seguro es que reposen por algún tiempo en la casa de la comunicadora.

Foto: IG @talinafernandezoficial

Luego de este tiempo, el cual no especificó, “Coco” compartió que seguramente llevará sus cenizas a lugares que para Talina Fernández fueron muy importantes y en los que le gustaba a la comunicadora estar, como Acapulco.

Incluso, Coco Levy tiene la idea de llevar un poco de cenizas de su madre a la empresa en la que trabajó por varias décadas y la cual consideraba su casa, se refiere claramente a Televisa, en donde comenzó su carrera.

“se va a quedar aquí con toda su gente y no sé en alguna locura hago una maldad de llevar un cachito de cenizas a la que fue su casa te trabajo, no sé alguna locura puedo hacer, no sé que se me vaya a ocurrir…” dijo “Coco” Levy respecto a las cenizas de Talina Fernández