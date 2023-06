José Emilio escribe emotivo mensaje tras no poder despedirse de Talina Fernández: "No me quedó ningún pendiente con mi abuela"

José Emilio Fernández Levy escribió un emotivo mensaje para su abuela Talina Fernández, quien falleció este 28 de junio a la edad de 79 años. El joven de 18 años asistió al hospital en donde estuvieron los restos de la conductora, sin embargo, indicó ante la presa que se encontraba en el lugar, que no se pudo despedir en vida de ella, pero sentenció que no tuvo ningún pendiente, pues siempre fue cercano y le expresó sus sentimientos.

Así se despidió José Emilio Fernández Levy

La tarde de este miércoles, el joven se presentó con su hermana Paula Levy en el nosocomio de la Ciudad de México, para estar con su familia tras la muerte de la "Dama del buen decir". José Emilio accedió a hablar con la presa sobre cómo tomó la pérdida de su abuela, y aunque estaba visiblemente afectado, señaló que esteraba que se encontrara con su madre, Mariana Levy, quien perdió la vida en 2005 en un intento de asalto.

“Honrar su nombre es esforzarnos y seguir adelante por ella. Quería llegar a despedirme de mi abuela. Lamentablemente no, pero sé que lo que dije me escuchó. Principalmente que la amo mucho y que espero que abrace mucho a mi mamá y que armen una gran fiesta porque ya están juntas”, mencionó ante las cámaras el hijo de la Mariana, quien en los últimos meses había mostrado descontento con su familia debido a que no había podido acceder a la herencia que le correspondía.

A pesar de las diferencias que llegaron a tener, el joven señaló que no se quedó con nada por decirle a su abuela debido a que siempre tuvo una relación llena de cariño. “La verdad no me quedó ningún pendiente con mi abuela. La verdad siempre tuvimos una relación muy bonita con mucho amor, paz y mucho cariño”, destacó el también hijo de José María Fernández, también conocido como el "Pirru", que también ocupó su cuenta de Instagram para recordar a la actriz y conductora.

José Emilio se despide de Talina Fernández y espera que esté con su mamá Foto: Captura de pantalla

“No hay palabras, solo abraza a mi madre por mí. Vuela alto Dama del buen Decir, te amo", colocó en una foto en la que aparece sentado en un parque con Talina Fernández, imagen que compartió en sus historias de la plataforma de Meta, en donde también colocó una segunda postal muy emotiva debido a que es una instantánea antigua, en la que se observa cómo su abuela era muy cariñosa con él: "Te amo y te amare por siempre”, se puede leer en el otro post.

¿Qué pasará con la herencia de Mariana Levy tras la muerte de Talina Fernández?

Al preguntarle por los problemas que tiene con su hermana mayor María Levy debido a la herencia que les dejó su madre, José Emilio, destacó que por el ahora desea que estén unidos. “Es momento de estar juntos, de volver a estar en familia. Creo que todos necesitamos esa unión otra vez y espero que pronto se vuelvan a arreglar las cosas. Espero que queden atrás y que lleguemos a un acuerdo lo antes posible”, comentó el joven que también es muy cercano a Ana Bárbara debido a que fungió como su madre.

Emilio asegura que siempre tuvo una nueva relación Foto: Captura de pantalla

