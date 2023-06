Talina Fernández: así fue como anunció la muerte de Luis Donaldo Colosio en 1994 | VIDEO

Hace casi 30 años de haber ocurrido uno de los asesinatos políticos más controversiales de la historia de México y la periodista Talina Fernández fue la primera en anunciar de manera extraoficial que el candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, había muerto.

El 23 de marzo de 1994 en un evento de campaña en Lomas Taurinas, uno de los barrios más pobres de la ciudad de Tijuana, Colosio recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el abdomen. Tras el icónico suceso se difundió un video donde se aprecia el momento del asesinato, además el cómo la multitud golpea a un joven de nombre Mario Aburto quien fue acusado del asesinato.

El 23 de marzo de 1994 Talina Fernández dio la primicia sobre la muerte de Luis Donaldo Colosio. Foto: IG @talinafernandezoficial

¿Por qué Talina Fernández obtuvo la exclusiva sobre la muerte de Colosio?

Talina Fernández contó en una entrevista para Yordi Rosado (a inicios de 2023) que debido a la relación que sostenía con quien fue la esposa de Luis Donaldo Colosio, Diana Laura Riojas, recibió una invitación para cubrir el evento de campaña del político priista. “La esposa de Colosio me habló y me dijo: ‘Te invitamos a la gira de Luis Donaldo’. Me voy a Lomas Taurinas y el director del canal me dijo: ‘Que flojera’”, compartió la también actriz.

Pese a la negativa de sus superiores, Talina Fernández aseguró que ni ella siendo invitada por Diana Laura Riojas, ni su cercanía con ella, logró tener acceso al candidato priista a la presidencia de México durante su evento en Lomas Taurinas, por lo que nunca logró entender cómo su equipo de seguridad pudo tener una falla de dicha magnitud. “Me traté de acercar a Luis Donaldo y no me dejaron. Me sorprende tanto que alguien haya podido llegar tan cerca porque la seguridad era extraordinaria”, contó. “De repente soltaron una música con un volumen y entró al camión un muchacho. Se aventó en los escalones y dijo: ‘Le dieron a Luis Donaldo’”, recordó.

Talina Fernández estuvo presente en el hospital para apoyar a su amiga Diana Laura Riojas, tras el atentado contra Colosio. Foto: IG @talinafernandezoficial

Talina Fernández detalló que tras el atentado a Colosio y al ver la movilización de todos los presentes, decidió acompañar a su amiga Diana Laura Riojas. Al percatarse de que estaban solicitando donadores de sangre y que no tenían en su banco alguna compatible con la del político, se ofreció a donar. “Llegué con Diana Laura y entramos al hospital cuando la directora estaba sacando gente. Oí que dijeron: ‘Sangre negativa’ y dije: ‘Yo’.

“Llegaron dos y me cargaron de palomita. Me llevaron a un sótano y con una jerga con cloro me limpiaron el antebrazo. ¡Jerga con cloro! Me sacaron sangre para Luis Donaldo, yo le podía dar sangre porque él era B negativo y yo O negativa”, externó.

Así dio Talina Fernández primicia sobre muerte de Colosio a Jacobo Zabludovsky

Aquel 23 de marzo de 1994 Luis Donaldo Colosio fue ingresado a las 17:20 horas al área de Urgencias del Hospital General de Tijuana, donde inmediatamente lo llevaron al quirófano; sin embargo, a las 18:55 horas sufrió un paro cardiorrespiratorio irreversible que le causó la muerte tras el atentado que sufrió.

Talina Fernández, quien estuvo presente en el hospital para apoyar a su amiga Diana Laura Riojas, fue de las primeras personas en enterarse de que Luis Donaldo Colosio había muerto, por lo que no dudó en cumplir con su misión periodística de darle la exclusiva a Jacobo Zabludovsky e informarle de manera extraoficial, que le otorgó a Televisa una ventaja sobre el resto de los medios de comunicación que existían en ese momento.

En un video que da cuenta de ello, se escucha cuando -durante un enlace vía telefónica del noticiario 24 Horas- Jacobo Zabludovsky le dice a la periodista: “Talina Fernández, por favor, sí, te escucho”.

“Le informo extraoficialmente que ha muerto el licenciado Colosio”, le informa Talina Fernández a Jacobo durante la transmisión del noticiario. A lo que el periodista reitera “Murió el licenciado Colosio”.

“Pero, es extraoficial, licenciado. Estamos fuera del pasillo (del hospital), no ha habido un comunicado oficial, pero un médico que salió de prisa me dijo que ‘se había ido’”, puntualizó Talina Fernández.

