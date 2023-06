Irina Baeva revela si será o no la nueva "Aventurera", Niurka y Susana González ya le dieron el "Visto Bueno"

Hace unas semanas, Arath de la Torre durante el programa Hoy comentó con sus compañeros de emisión que el productor Juan Osorio podría estar buscando una nueva “Aventurera” y la actriz en la que el padre de Emilio Osorio ha pensado es en nada más y nada menos que en Irina Baeva.

Cabe señalar que el papel principal de la obra de teatro “Aventurera” fue interpretado por la fallecida Edith González, por lo que fue apodada “La eterna Aventurera”, también este papel lo protagonizó Niurka Marcos y Susana González quienes ya le dieron el visto bueno a la actriz de origen ruso.

Luego de los rumores que señalan a Irina Baeva como la posible nueva “Elena Tejero” de la obra “Aventurera” es la misma actriz de origen ruso quien rompió el silencio y reveló si ya fue contactada por el productor Juan Osorio.

Durante su llegada al Aeropuerto de la CDMX, la prometida de Gabriel Soto platicó con los medios de comunicación y se le vio muy entusiasmada de estar siendo considerada para esta puesta en escena, sin embargo, confirmó que aún no ha sido contactada por nadie.

“Quiero mucho a Juan (Osorio), no he escuchado sus declaraciones… me emocionaría el día que me hable, no descarto la oportunidad, osea que gran oportunidad, la verdad, creo que es un personaje icónico, me encantaría ser parte de, pero todavía no les puedo decir ‘ay me habló ayer’, no, pero seguramente serán los primeros en saber”, dijo Irina Baeva