"Se te ve la barba", el ácido comentario de Sergio Mayer que hizo enfurecer a Wendy Guevara

El programa del momento es "La Casa de los Famosos México" y si algo ha dejado claro el público es que la más querida es y seguirá siendo Wendy Guevara, quien con su carisma e historias que tocan el corazón se ha ganado la admiración y el respeto de todos. Ante la popularidad de la influencer, no es sorpresa que todo lo que se relaciona con ella se vuelve tendencia y eso incluye las polémicas que se generan y si ella ya había tenido diferencias con algunos de los participantes, ahora tocó el turno de Sergio Mayer.

Aunque Sergio Mayer es uno de los participantes del cuarto infierno y se ha convertido en uno de los grandes aliados de Wendy Guevara, lo cierto es que en redes sociales llamó la atención un fuerte comentario que tuvo con la influencer de "Las Pérdidas" y que no resultó del agrado ni de ella ni de los fanáticos del reality show. Pues como bien han señalado algunos usuarios en redes sociales, el hecho de que se "lleven pesado" y con bromas a veces cruza una línea muy fina, y en este caso aparentemente hirió los sentimientos de la famosa.

Después le dio la espalda al actor. (Foto: Captura de pantalla)

Sergio Mayer hace sentir mal a Wendy y ella explota contra él

Mientras los concursantes se encontraban en una de las ya conocidas conversaciones en el cuarto, la influencer le explicó a sus compañeros que estaba ansiosa porque llegara la noche del viernes y así disfrutar de una merecida fiesta para la que deseaba vestirse "como hombre" y no con sus looks más icónicos y femeninos que, por cierto, compró en Tepito antes de ingresar a "La Casa de los Famosos México".

Sin embargo, antes de poder terminar de contar su idea de atuendo, fue interrumpida por Sergio Mayer con un ácido comentario que volvió la situación muy incómoda para la favorita del programa. Enfrente de todos, el actor le dijo a los cuatro vientos "se te ve la barba", que aunque iba en referencia con los deseos de la futura actriz de caracterizarse de hombre, resultó controversial y molesto para ella. Ante la situación, ella se limitó a alzar la voz y pedirle que guardara silencio.

Sergio Mayer se limitó a sonreírle tras su comentario. (Foto: Captura de pantalla)

"Me quiero vestir de hombre mañana", dijo Wendy antes de que Bárbara Torres la interrumpiera explicando que no le quedaría por el tamaño de sus pechos; aunque en un momento todo fluyó como una conversación cualquiera, la influencer detalló que ropa holgada, el cabello recogido y una barba pintada cambiaría el panorama. Fue entonces cuando el expolítico tomó la palabra para decir "no hace falta que te la pinten, más bien no te la maquilles".

Ante ello Wendy Guevara le pidió que se callara, pues "nadie te pidió tu opinión", mientras que Sergio Mayer insistía en que la barba ya se le ve y la influencer se defendió señalando que en la televisión no se vería de la forma en la que ella esperaba. Tras unos segundos de mantener su postura firme, la famosa se limitó a expresar su molestia e incomodidad con un "qué pend*jo. Sí, Sergio, lo que tú digas".