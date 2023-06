La traición de la suegra de Shakira que fracturó su relación al grado de llamarla bruja

La cantante Shakira sigue acaparando la atención de la prensa, ya sea por sus próximos proyectos musicales, o bien por sus recientes polémicas en su vida personal. Sin embargo, hace unos días se destaparon más detalles sobre su relación con su exsuegra, Montserrat Bernabéu, madre de Gerard Piqué, pues la cantante considera que la traicionó por lo que la comenzó a llamar bruja después de que se separara del exfutbolista del Barcelona.

Esta semana, el programa De Primera Mano tuvo como colaborador a Jordi Martin, que es el paparazzi que ha seguido los pormenores de la separación de la intérprete de "Te Felicito" y el ahora dueño del Kosmos. El reportero habló de muchos detalles sobre la actual relación entre las dos celebridades, sin embargo, una de las cosas que llamó la atención de la audiencia fue la historia del por qué Shakira y su exsuegra se llevan tan mal, cuando en un principio eran cercanas.

¿Por qué Shakira no quiere a su exsuegra?

Según lo que dijo el experto en farándula, la colombiana y Bernabéu se llevaban bien desde que inició el romance con Piqué, no obstante, las cosas comenzaron a cambiar cuando estaba a punto de terminar su relación con ex defensa de la Selección de España. "Yo, lo que he presenciado con millones de fotos que tengo, es una relación preciosa muy bonita, pero la relación se deterioró en el momento que Shakira se siente decepcionada”, explicó el reportero en entrevista.

Jordi explicó que toda la familia era unida, ya que hasta la relación entre consuegros, es decir, los papás de Shakira y Gerard Piqué era buena, pero también esta se hizo cada vez más tensa por lo que decidieron no hablarse más. No obstante, esta no fue una decisión arbitraria, pues la intérprete de "Antología" estaba muy molesta con la que es la abuela de sus hijos, Milan y Sasha, que apoyaba más a su vástago a pesar de que hiciera mal.

De acuerdo al reporte, la mamá de Piqué recibió muy bien a Clara Chía, a pesar de que en aquel momento aún se estaba definiendo la relación con originaria de Barranquilla, Colombia. “El equipo de trabajadores de la casa de Shakira le dijeron: ‘Oye, Shakira, Piqué viene a la casa de sus papás’. Y la casa de sus papás está pegada a la suya. ‘Viene aquí con la amante, la chica entró a la piscina’”, indicó Martin, que también destacó que: “Ella (Shak) dijo es una traición, mi suegra sabe de la relación que tiene él. Por eso Shakira se siente traicionada”.

De igual forma, reiteró que Shakira no quiere que sus hijos de 11 y 9 años convivan con la nueva novia de su papá, por lo que no asistieron a la boda de su tío Marc Piqué, pues se dice que Clara Chía es una de las invitadas, ya que irá con el exfutbolista. Además ha trascendido que en esa fecha, el ex futbolista, de 36 años, anunciará su compromiso con su actual pareja, por lo que la intérprete de "Antología" desea boicotear este importante evento para la familia.

