Sofía Rivera Torres cautiva a sus haters con vestido estilo charleston y envía palabras duras: “El que se enoja pierde”

La polémica se ha convertido en un habitante más de "La Casa de los Famosos México" con las explosivas declaraciones y cuestionables estrategias de algunos participantes, aunque quienes ya fueron eliminados no se liberan de las críticas y así lo dejó ver Sofía Rivera Torres quien posó con un elegante vestido estilo charleston y aprovechó para enviar palabras duras que internautas tomaron como indirecta.

La conductora, de 30 años de edad, fue la segunda en abandonar el reality show en medio de una fuerte controversia por la rivalidad que se había formado con algunas celebridades como Poncho de Nigris y Sergio Mayer. Aunque esto no evitó los comentarios negativos en redes sociales, algo que la llevó a publicar un fuerte mensaje con el que, además, agradeció las muestras de apoyo de sus seguidores.

Sofía Rivera Torres posa con elegante vestido estilo charleston. Foto: IG @sofiariveratorres

“Muéstrame a un buen perdedor y yo te mostraré a un ganador imbatible (…) Fui fiel a mi misma, a mis valores y principios en un ambiente diseñado para que sea casi imposible ser uno mismo. Por favor no se enganchen con tanto hate que hay, la gente que no está haciendo nada y que no es capaz de arriesgarse es la que más critica. Es solo un juego y el que se enoja pierde", escribió la conductora junto a una postal en la que posa con un mini vestido de flequillos con colores verde, rojo, negro y plateado.

Añadió: "Aquí sus críticas y malas ondas siempre serán bienvenidas porque son otra forma de apasionarse por mis acciones y agradezco que vivan estas emociones conmigo estén o no de acuerdo con cómo elegí vivir mi experiencia. Recuerden que no tienen porque dejarse mangonear por nadie y donde uno no está cómodo siempre se puede ir. El amor propio tampoco crece en brazos cobardes y siempre ganarás si amas tu vida y eres feliz".

Sofía Rivera Torres lanza advertencia

La salida de Sofía Rivera Torres significó el primer triunfo para el cuarto "Infierno", pues fue parte de su estrategia para terminar con sus rivales de "Cielo" donde se encuentra Ferka que por la actitud con sus compañeros, como Wendy Guevara, fanáticos han pedido que sea sacada del programa.

Aunque la conductora se negó a dar declaraciones sobre su salida, no dudó en enviar una fuerte advertencia como en su momento lo hizo con ella Marie Claire Harp, la primera eliminada de "La Casa de los Famosos México". Esto sembró aún más dudas entre quienes permanecen en la competencia y avivó la rivalidad.

“Les digo desde acá afuera todo cambia, se están cocinando muchas estrategias, nos están empoderando a quienes salimos y les aviso que ahí dentro nadie está a salvo (…) Cuenten que estamos trabajando muy de la mano de la jefa para ver qué se nos ocurre a mí y a Marie (…) ahora en adelante duerman con los ojos abiertos”, dijo Sofía Rivera Torres.