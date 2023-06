ARMY acusa a The Weeknd de utilizar a BTS para aumentar la popularidad de “The Idol”

BTS, una de las bandas de K-Pop más exitosa de todos los tiempos cuenta con uno de los fandoms más grandes en el mundo y prueba de esto es que siempre están ahí para apoyarlos y defenderlos. De hecho, recientemente, acusaron al cantante The Weeknd de usar a la boyband para aumentar la popularidad de la serie que protagoniza, "The Idol".

El fandom de la agrupación, conocido como ARMY, acusó al cantante canadiense de utilizar el nombre de BTS para generar más visualizaciones y promocionar la serie de HBO Max que protagonizada junto a la actriz Lily-Rose Depp, pues en su cuenta de Twitter respondió a una supuesta fan de la banda de K-Pop.

¿Por qué acusan a The Weeknd de usar BTS?

A través de su cuenta de Twitter Abel Tesfaye, nombre real del intérprete, respondió a una supuesta fan de la boyband identificada como @jjktheaceking, quien lo llamó "mono". En su tuit, el cual ya fue borrado, la chica hizo comentarios racistas llenos de odio contra él y Jennie de BLACKPINK, por lo que no se quedó callado y respondió: "Cuéntanos, ¿Cómo te sientes con eso?".

(Créditos: Twitter / @theweeknd)

Ante esto, algunos de sus fans le pidieron ignorar esta clase de comentarios, pues aseguran que no vale la pena responder a esa gente que solamente utiliza las redes para atacar a otros. "No le hagas caso a esos mensajes racistas", "No puedo creer que respondas el racismo antes de saludarme" y "No hagas eso. Solamente responde a tus fans reales", fueron algunas de las reacciones en Twitter.

Tedros es el papel que interpreta The Weeknd en "The Idol". (Créditos: HBO Max)

¿Quién es la persona que atacó a The Weeknd? ¿Es una ARMY?

Luego de que el intérprete de "Starboy" respondió a la supuesta seguidora de BTS, el ARMY arremetió en su contra, ya que afirman la cuenta es falsa y se hace pasar por un fan de la boyband, pero en realidad solo sigue a las chicas de BLACKPINK. Asimismo, acusaron al cantante de usar a sus ídolos para promocionar "The Idol", pues no ha tenido el éxito esperado.

"No respondas a esa persona racista que también odia a Jimin", "Realmente llegaste tan bajo solo para aplaudir una cuenta creada en febrero..." y "Nene The Weeknd esa cuenta es falsa. A los ARMY realmente no nos importas", fueron algunas de las respuestas en la red.

El cantante ha sido criticado por su papel en la serie. (Créditos: HBO Max)

Internautas se lanzan contra The Weeknd por su mala interpretación.

Desde su estreno, la serie "The Idol" ha sido sumamente criticada por sus escenas subidas de tono, pero también el artista canadiense ha recibido malos comentarios por su papel como Tedros, pues aseguran que es muy malo actuando y debería pensarlo dos veces antes de seguir trabajando como actor.

PAL