HBO Max: el gran problema que debe solucionar tras el exitoso final de ‘Succession’

La cuarta y última temporada de Succession llegó a su fin en HBO Max y la serie estuvo a la altura de otras producciones exitosas de la plataforma como ‘Game of Thrones’, ‘Los Soprano’ o ‘The Wire’. Este producto televisivo de la cadena Warner fue aclamado por la crítica especializada desde sus comienzos, allí por 2019.

La serie protagonizada por Brian Cox, Jeremy Strong y Sarah Snook, entre otros artistas destacados, llamó la atención de la audiencia en sus comienzos por su temática, pero también por sus galardones obtenidos en los Emmy. Son más de 40 premios lo que acumula esta producción, en donde también se destacan dos Globos de Oro.

El desafío de contar un éxito como 'Succession'

Tras el final de este drama estadounidense, el problema que surge en la plataforma propiedad de Warner Bros, es qué contenidos ofrecer para igualar el éxito de la producción que recientemente terminó con niveles récords de audiencia dentro de HBO Max.

Devenida en una plataforma renovada bajo el nuevo nombre, Max, la compañía comenzó a destacar y promocionar series presentes y futuras como ‘Reality', 'The Penguin','The Gilded Age', 'The Regime', 'The Idol', 'The Sympathizer' y la nueva temporada de 'True Detective'.

Pero claro, Succession contaba con características que la mayoría de estas producciones promocionadas no tienen: la calidad extraordinaria. La serie que aborda vivencias de la familia Roy ha generado desde fascinación hasta memes en las redes sociales y eso ha sido un fenómeno que quizás no pueda igualar otro producto de la firma en los próximos meses o años. Todo dependerá de cómo impacten las nuevas propuestas en los usuarios y de los contenidos que lance la competencia.