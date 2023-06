Tras más de 20 años en "Hoy", Andrea Legarreta "abandona" el exitoso matutino y huye de México

Andrea Legarreta ha formado parte de “Hoy” durante más de dos décadas, sin embargo, en las últimas horas su continuidad en el exitoso matutino de Televisa fue puesta en tela de juicio debido a que la también actriz dejó ver en sus redes sociales que “abandonó” la mencionada producción para embarcarse en un viaje a tierras europeas, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos respecto al destino de la entrañable compañera de Galilea Montijo.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que durante la última transmisión de “Hoy” no se mencionó nada respecto a la ausencia de Andrea Legarreta por lo que resultó sorpresivo para los miles de fans del exitoso matutino de Televisa que la ex de Erik Rubín presumiera en redes sociales que había emprendido un largo viaje a tierras europeas, lo cual, significa que la también actriz estará fuera del programa durante varios días.

Andrea Legarreta presumió en redes que viajó a Europa. Foto: IG: andrealegarreta

Es importante señalar que, en un inicio, Andrea Legarreta no reveló cuál sería su destino, sin embargo, fue hasta las primeras horas de este domingo cuando la entrañable compañera de Galilea Montijo realizó un par de publicaciones en las que dejó ver que después de un largo viaje ya se encuentra hospedada en un lujoso hotel de Roma, Italia y en su publicación aclaró que este viaje es por cuestiones de trabajo, sin embargo, no ofreció mayores detalles al respecto, por lo que se espera que durante la emisión del lunes 19 de junio sus compañeros del programa “Hoy” puedan hablar sobre la situación de la ex de Erik Rubín.

Hasta el momento, la producción del programa no ha dado a conocer quién si incluirán a alguna otra presentadora para ocupar el lugar de Andrea Legarreta o si la conducción estelar del famoso matutino de Televisa recaerá solo en Galilea Montijo, por lo que se espera que en las próximas horas pueda fluir información al respecto.

Andrea Legarreta está en Italia por motivos laborales. Foto: IG: andrealegarreta

Andrea Legarreta recuerda a Erik Rubín durante su viaje

De acuerdo con lo que se ha podido ver en redes sociales, Andrea Legarreta realizó este viaje a Italia completamente sola pues Erik Rubín y sus hijas dejaron ver en Instagram que asistieron a una fiesta juntos este fin de semana, no obstante, hace apenas unas horas, la querida conductora de “Hoy” aprovechó sus plataformas digitales para felicitar al exTimbiriche por el Día del Padre y le dedicó un breve, pero emotivo video.

Así felicitó Andrea Legarreta a Erik Rubín. Foto: IG: andrealegarreta

“Feliz día al mejor papá que les pudo tocar a Mía y Nina. Eres lo máximo 'peloncito' Erik Rubín”, fue el texto que escribió Andrea Legarreta para el apuesto cantante, quien todavía no ha emitido ninguna respuesta, pero este mensaje emocionó a muchos de los fans de la expareja pues se asegura que la reconciliación podría estar más cerca de lo que parece.