Día del Padre: Paola Ramones tuvo en Adal un maestro en casa

Desde que era una niña, Paola Ramones veía con gran admiración el trabajo de su papá en la pantalla, por eso cada que el conductor llegaba a casa con un guion, ella corría a leerlo. Esto despertó poco a poco su amor por el cine, el teatro y la televisión, hoy ya dirigió un corto y prepara su nueva película.

“Si mi papá hubiera sido dentista o médico, no sé si estaría aquí hoy. Él me abrió las puertas a este mundo, pero siempre me dijo -respeto si no quieres entrar o si no es lo tuyo, te ofrezco lo que yo sé y en donde te puedo apoyar- y a mí desde chiquita me gustaba esto”, recordó Paola, de 22 años.

En su infancia tuvo algunos papeles en “Plaza Sésamo” o en teatro, pero Adal quería que estuviera alejada de las cámaras para que disfrutara esa etapa de la vida, ella pidió a cambio sólo verlo trabajar. Así, al salir de la escuela corría al set, la única condición que el conductor puso fue que se sentara junto al director y no hablara.

“De tantas veces que me senté al lado del director, empecé a preguntarle cosas que me llamaban la atención. Luego llegaba a mi casa y le cuestionaba a mi papá todo: cómo habían logrado tal toma, cómo funciona la cámara o cómo se llamaba el ángulo… Un día me empezó a dar libros y me siento bendecida porque fue tener el mejor maestro en casa”, contó.

Al terminar la prepa para saber si esta disciplina era lo que realmente le gustaba, hizo el guion de su primer corto “Renacer”, el cual protagoniza su papá, pero tuvo que pedirle que guardara sus opiniones y la dejara trabajar porque ella quería hacerlo sola. Tras unos días de rodaje, lo terminó y a los dos les fascinó el resultado.

Actualmente, Paola estudia cine en Los Ángeles y trabaja en el guion de su primera película, la cual también va a producir. De hecho, está en trámites legales para montar su propia productora, porque quiere apoyar a jóvenes como ella que tienen mucho que expresar.

Pero tampoco se queda sin probar la actuación, este año debuta en la cinta “Héroes”, de Ricardo Arnáiz, que narra la convivencia entre los Niños Héroes que se sacrificaron por amistad, hermandad y solidaridad, durante la invasión estadounidense a México en el Castillo de Chapultepec.

“Me ayudó mucho actuar para entender mejor a los actores como directora. Me gustó mucho porque aprendí también a cómo dirigirlos y cómo entendernos”, agregó.

EN FRASE

“Siempre voy a estar agradecida con mi papá. Él ha sido la persona que me ayudó a confiar en mí, a creer en mis ideas y en mis locuras”, afirmó.

A DETALLE

Reconoce que los valores que su papá y mamá le enseñaron, es la mejor herencia que le dieron.

Está agradecida porque Adal la apoya y también respeta a su hermano, quien no quiere entrar a este mundo.

Paola trabaja en un corto para una revista que saldrá en septiembre.

También prepara un documental, titulado “Aventados” que estrenará en 2024.

2020 hizo el corto “Renacer”.

2014 entró al teatro musical.

MAAZ