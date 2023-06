Carolina Miranda: 5 fotos que confirman toda la belleza de la actriz de "Tierra de Esperanza" y Netflix

La actriz Carolina Miranda parece estar en uno de los mejores momentos de su carrera, pues mientras en la plataforma de streaming Netflix se posiciona en los favoritos con la serie "Perfil Falso", en la televisión nacional también arrancó con gran éxito la telenovela "Tierra de Esperanza", en la que comparte protagónico con Andrés Palacios. La también conductora destaca por su belleza, y como muestra estas 5 fotos.

¿Quién es Carolina Miranda?

Carolina Miranda Olvera nació en Irapuato, Guanajuato en junio de 1990. Comenzó su carrera en el año 2012, y es conocida principalmente por su papel de Vicenta Acero "La Coyote", en la serie de Telemundo, "Señora Acero". De acuerdo con algunas entrevistas, se sabe que en su adolescencia no pensaba en la actuación como profesión y estaba más interesada en terminar su carrera de comunicación.

Carolina comenzó su carrera en el 2012. Foto: IG @caromirandaof

En el 2012 hizo su debut en los melodramas, "Los Rey", fue la telenovela en la que se le dio la oportunidad de llevar un papel de protagonista juvenil interpretando a Fina. Dos años después se integró a "Las Bravo"; además fue parte del elenco de la obra de Vicente Leñero "La visita del Ángel", con dirección del maestro Raul Quintanilla. En 2016 estuvo en la tercera temporada de "Señora Acero", con lo que consolidó su carrera en Estados Unidos.

"Claramente", de 2019, fue un sitcom en la que trabajó para Clarovideo. Durante la pandemia incursionó a la creación de contenido en las redes sociales, junto a los Oka Giner y Alex Oliva, con el podcast "Eso no es de Princesas", episodios transmitidos por su canal de YouTube. Entre 2021 y 2022 se integró a la serie de Netflix "¿Quién mató a Sara?" en el papel de Elisa Lazcano y fue parte del elenco de "Malverde: el santo patrón".

Ha destacado como actriz en series y telenovelas. Foto: IG @caromirandaof

En las redes sociales suma millones de fans. Foto: IG @caromirandaof

Otro de los proyectos por los que se le recuerda a Carolina Miranda es el reality show "La Isla" de TV Azteca, en la que participó para la cuarta temporada. Desde su adolescencia sabía que deseaba ser parte el mundo del espectáculo, como lo reveló en una entrevista con InStyle, en la que dijo que a los 14 años participó en un concurso, en el que confesó que su sueño era "ser modelo, cantante y actriz".

Sin embargo, la farándula no fue su primera opción, como ella misma lo dijo: "Jamás se me pasó por la cabeza. A los 20 años me di cuenta de que me faltaba algo en la vida. Por ese entonces ya era locutora, conductora y modelo, incluso había fundado mi propia empresa a los 19 años junto con mi carrera en la universidad, pero no me sentía completa", explicó a People en Español.

Presume su hipnotizante mirada. Foto: IG @caromirandaof

Actualmente, Miranda interpreta a María Teresa Arteaga, en la telenovela "Tierra de Esperanza", que se estrenó el pasado 12 de junio por Las Estrellas, producción de José Alberto "El Güero" Castro. En la presentación del melodrama, la actriz señaló para El Sol de México: "Estoy muy contenta, muy agradecida, me adoptaron en Televisa, presentar este proyecto en horario prime time, se me sale el corazón"