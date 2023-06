Escándalo en TikTok:"La Niña Fresa" y Ron Roneos terminan su noviazgo, en medio de rumores de violencia

Una polémica se está generando en las redes sociales, debido a la reciente ruptura de Mariana Grimaldi, mejor conocida como "La Niña Fresa", y Ron Roneos, unas celebridades de TikTok. Y es que ambos se han acusado de violencia en el noviazgo, por lo que los usuarios están muy sorprendidos, pues en los videos que publicaban en sus cuentas aparentaban ser una pareja modelo: divertida y que derrochaba amor.

Ron asegura que "La Niña Fresa" lo amenazaba

Después de tener una relación con la influencer, el creador de contenido indicó que tenía una temporada intentando terminar con Grimaldi, sin embargo, la joven lo amenazó con acusarlo, según él, falsamente de violencia física y psicológica. Por medio de un video en su cuenta de TikTok, el integrante del canal de YouTube "Qué Pario" mostró cómo es que al intentar concluir con su noviazgo, la joven lanzó varias cosas e hizo algunos destrozos.

Ron denuncia que su ex novia le quiere quitar a su perro Foto: Captura de pantalla

“Lleva meses chantajeándome con denunciarme falsamente con videos de nuestras discusiones sacadas de contexto y autolesionándose si la termino. Me debe mucho dinero y se quiere robar a mi perro. Tengo testigos”, colocó en un video Ron, quien argumentó que se llevó a la mascota que le había regalado y que pagó con su propia tarjeta. “Lo ha estado usando como objeto de chantaje (…) porque sabe que lo amo", colocó en otra de las evidencias de su relación.

El creador de contenido aseguró que en una ocasión su terapeuta fue testigo de una de sus peleas con su expareja, pues tuvo una videollamada en la que le enseñó cómo lo agredía. De igual forma, indicó que tiene pruebas para demostrar que Grimaldi lo amenazó para que no terminara con ella.

"La Chica Fresa" niega las acusaciones de Ron Roneos y asegura que tiene pruebas

En tanto, Mariana Grimaldi tomó su cuenta de la plataforma china para dar su versión de lo que ocurrió. En el video, la influencer negó las acusaciones que Ron hizo en su contra, y destacó que fue él quien ejerció violencia psicológica y física durante su noviazgo. La joven señaló que tiene pruebas de las lesiones que le hizo y que también hay personas que apoyan sus argumentos, ya que constantemente discutían.

"La Niña Fresa" asegura que fue Ron el que ejerció violencia psicológica y física Foto: Captura de pantalla

“Ron y yo sabemos lo que realmente pasó. Ron ya había tenido ataques de ira hacia mi persona, había momentos en los que había tenido que hablarle a mi mamá por teléfono para que dejara de agredirme tanto verbalmente como físicamente”, mencionó la conocida como "La Niña Fresa", quien dijo que había recopilado varias pruebas de los abusos que cometía el youtuber en su contra, sin embargo, él se las borró cuando cambió de celular, pues ambos tenían las contraseñas del otro.

La joven influencer relató que no terminó con su relación antes, debido a que además de su pareja era su representante, por lo que también le preocupaba perder proyectos. "Me daba miedo salir de ahí porque era mi manager, pensaba que no podía sola, que ya no iba a tener campañas y que como mi contenido se basaba en él lo necesitaba, por eso traté también de soportar”, destacó Mariana, quien contó su situación al borde del llanto.

Con respecto a las pruebas que mostró Ron, "La Chica Fresa" aseguró que el día que rompió sus cosas, fue porque tuvo un arranque de ira después de que él la golpeara. En tanto, acerca del cachorro, la joven añadió que quiere mantenerlo con ella debido a que es su soporte emocional ante esta situación, que ahora se hizo pública y que admitió que le da vergüenza, no obstante, reveló que levantará una denuncia contra el youtuber.

