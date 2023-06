Así fue como Jimin de BTS confesó que está en una relación y busca protegerla a toda costa

El cantante Jimin de BTS, quien es conocido por ser uno de los mejores bailarines de la boyband, sorprendió a su fandom luego de relevar que tiene una relación desde hace mucho tiempo y busca protegerla a toda costa, pues aseguró que lo hacen muy feliz desde hace al menos 10 años.

¿Quién tiene una relación con Jimin de BTS?

A través de una carta la estrella de K-Pop, quien actualmente tiene 27 años, dio a conocer a sus seguidores que está en una relación de amor y apoyo con el ARMY desde hace una década, por lo que no piensa perderla y espera poder protegerla hasta el final de sus días. Además, se mostró conmovido de poder celebrar una década a su lado, ya que nunca pensó llegar tan lejos.

"Pienso en ti continuamente (en sus fans). Creo que he dicho eso muchas veces, pero 8 años es largo, 9 años también... Y así sucesivamente, pero 10 años se siente diferente. Algo que nadie puede ignorar, algo para entender y compartir más, algo sólido. Sí, tengo esta sensación, pero soy feliz. Por eso, quiero mantener esta relación y trabajar duro. ARMY, te lo he dicho varias veces, no es algo que cualquiera pueda hacer para animar, amar y dar fuerza sin ninguna razón", puntualizó.

Jimin ha ganado muchos fas tras debutar como solista. (Créditos: Hybe)

Jimin confiesa que extraña a BTS y a sus fans

Por otro lado, el intérprete de "Like Crazy" confesó que en los últimos meses se había sentido triste, pues para él fue complicado separarse de sus compañeros y sus fans por un tiempo, ya que estaba muy acostumbrado a ellos. Sin embargo, mencionó que ya está más cómodo, puesto que está seguro de que habrá BTS por mucho tiempo más y pronto podrá volver al ARMY.

"De hecho, estaba un poco deprimido al principio porque parecía como si el tiempo que pasamos juntos se hubiera detenido desde el año pasado (con BTS y el ARMY), pero no fue así. Sólo estamos pensando el uno al otro en nuestros propios lugares, pensando en lo que podemos hacer en este momento, y continuar intentando hacer cosas juntos. Así que estoy totalmente feliz estos días", agregó Jimin de BTS.

Es considerado uno de los mejores bailarines de la boyband. (Créditos: Hybe)

Jimin de BTS pide perdón a sus fans

Asimismo, el cantante de "Set Me Free" aseguró a sus fanáticos que no deben sentirse preocupados por él, pues declaró que los ama mucho y ese sentimiento no ha cambiado con el tiempo. Además, agregó que se siente sumamente agradecido por el apoyo del ARMY. "Tú que me haces sentir todas estas cosas también deberías sentirte lleno de felicidad y ser amado. Deberías (ARMY)", puntualizó en su mensaje con motivo a los 10 años de los Bangtan Boys.

Finalmente, lamentó no poder comunicarse con frecuencia en las redes sociales debido a su apretada agenda, pero detalló que piensa constantemente en sus fans, por lo que se siente muy contento de poder comunicarse con ellos de vez en cuando y espera poder estar a su lado por muchos años más.

