Fernanda Tosky rompe el silencio y también acusa de abuso sexual a Tenoch Huerta

El pasado 9 de junio la saxofonista María Elena Ríos acusó al actor Tenoch Huerta de “violentador y depredador sexual”. En su cuenta de Twitter, la también activista en favor de los derechos de las mujeres aseguró que el intérprete de Namor en la película “Black Panther: Wakanda Forever” la había agredido sexualmente y “a varias más”.

María Elena Ríos, quien en 2020 sobrevivió a un brutal ataque con ácido, dio a conocer el hecho, tras una discusión que tuvo con el colectivo Poder Prieto, del que Tenoch Huerta es integrante. La saxofonista reclamó a la asociación haber compartido en sus redes sociales el episodio de un podcast titulado “El feisbuk de la Malinche”, del cual no obtuvo remuneración alguna; sin embargo, el colectivo aseguró que esa producción no estaba a su cargo.

María Elena Ríos acusó al actor Tenoch Huerta de “violentador y depredador sexual”. Foto: Especial

“Les dejé muy claro a mi salida de su secta que protege al violentador y depredador sexual de Tenoch Huerta que no publicaran nada de mí. Todavía fueron a buscarme a un concierto, bola de hipócritas, para evitar escándalos por su película de Marvel”, compartió María Elena Ríos.

Tras exponer que fue víctima de abuso sexual, la saxofonista denunció que ha recibido amenazas de muerte en sus redes sociales. “Deberías beber ácido y morirte”, refiere uno de los mensajes.

¿Por qué Fernanda Tosky también acusa de abuso sexual a Tenoch Huerta?

Fernanda Tosky, quien expresó su apoyo a María Elena Ríos, también rompió el silencio y acusó de abuso sexual a Tenoch Huerta. “Yo tuve una experiencia muy fea con él”, aseguró la actriz en un mensaje que compartió en sus redes sociales, quien adelantó que podría hacer una denuncia jurídica en su contra.

“Aquí estamos todas para respaldarte Elena, yo te creo, no estás sola. Que caiga el psicópata, que caiga el narcisista, que caigan todos lxs abusadores. @_ElenaRios #elenarios #yotecreoelena", se lee en una publicación que circula en redes.

Fernanda Tosky afirma que Tenoch Huerta "no fue un hombre con respeto en lo sexual". Foto: IG @fertosky

Fernanda Tosky mencionó que no les extrañan las acusaciones contra Tenoch Huerta, porque ella misma habría pasado por una situación similar, donde el actor la lastimó y él únicamente vio por sus intereses, por lo cual pidió que se detuvieran los abusos.

"Siempre supe que algún día algo así iba a pasar. Yo tuve una experiencia muy fea con él y repito en MI experiencia, no fue un hombre con respeto en lo sexual. Solo vio por sus intereses. Me lastimó y me sentí muy enojada. Espero que paren sus abusos”, señaló Fernanda Tosky en su cuenta de Twitter.

La actriz declaró que no podría contar cómo pasó todo porque eso la vulneraba demasiado; sin embargo, sí reconoció que pidió al actor hacerse responsable hace 7 años. Puntualizó que no se expondría a la revictimización, pero que sí podría hacer una denuncia. “Ya vi a @TenochHuerta defendiéndose. Igualito que cuando le reclame lo que me hizo hace 7 años. Te acuerdas? Yo sí”, dijo.

“Tristemente son palabras que me exponen demasiado. Narrar como pasó esta muy fuerte y jamás me haría eso. Pero puedo hacer una denuncia”, destacó Fernanda Tosky.

Tenoch Huerta niega acusaciones de abuso sexual de María Elena Ríos

Este 12 de junio Tenoch Huerta publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que afirma que se trata de “una acusación falsa y completamente sin fundamento”. “Hace aproximadamente un año, salí con Elena durante algunos meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como muchos pueden atestiguar”, indicó.

Tenoch Huerta afirma que lo dicho por María Elena Ríos se trata de “una acusación falsa y completamente sin fundamento”. Foto: Especial

Detalló que ambos tuvieron una “relación amorosa, cálida y de apoyo mutuo”. “Sin embargo, después de que terminó, Elena comenzó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común. Como resultado, hace unos meses contraté a un equipo legal para iniciar las acciones correspondientes para proteger mi reputación y refutar estas acusaciones irresponsables y falsas que puedan generar daños y perjuicios”, señaló.