VIDEO: Wendy Guevara presume su espectacular voz con icónica canción de "La Sirenita" y conquista las redes

En redes sociales no se habla de otra cosa más que de "La Casa de los Famosos México" y es que el reality show ya es el preferido del momento por los chismes que está dejando si del mundo de la farándula se trata, además de presentarnos situaciones muy específicas que no habríamos visto de no ser por esta convivencia entre celebridades, como es el caso de Raquel Bigorra haciendo del baño en un vaso o de las rivalidades que poco a poco van surgiendo.

Y si bien momentos controversiales como los anteriores han causado sensación, las revelaciones de los famosos también han dado mucho de qué hablar, como cuando Paul Stanley recordó cómo fue la última vez que vio a su papá; sin embargo, entre la larga lista de momentos que nos ha dejado el programa hay un nombre que destaca como ningún otro: el de Wendy Guevara.

La influencer mejor conocida por su clip viral de "Las Perdidas" ha sabido cómo ganarse a sus compañeros y al público, ya sea contando sus experiencias más personales y lo difícil que fue su infancia, además de su transición a una mujer trans o sacando sus frases más icónicas y que todo el mundo está empezando a usar. Aunque pareciera que su habilidad con la palabra es la que más llama la atención, recientemente demostró que en esconde una espectacular voz que la podría llevar a ser cantante.

Wendy Guevara y Apio Quijano cantan "Pobre alma en desgracia" y se vuelven virales

Uno de los momentos que ya es el preferido por muchos de los espectadores de "La Casa de los Famosos México" fue cuando Wendy Guevara sorprendió al demostrar que tiene una increíble voz por explorar y que bien podría sustituir a la ya conocida voz de Úrsula, la bruja malvada del mar en "La Sirenita". ¿Será este su comienzo para debutar como actriz de doble?

Mientras la influencer se encontraba en el comedor del que todos los famosos llamarán hogar por las siguientes semanas, tomó una lata de refresco y la usó como micrófono para presumir su gran talento oculto al interpretar "Pobre alma en desgracia", una de las canciones más icónicas de Disney. "Yo admito que solía ser muy mala, no bromeaban al decir que bruja soy", empezó para lucirse como nunca.

La famosa se metió en personaje y comenzó a acompañar su voz con movimientos de brazos y un par de vueltas tras levantarse de su lugar para acercarse a Apio Quijano, quien le siguió el juego recreando la mítica escena en la que Ariel comienza a cantar hasta quedarse sin voz. Por su parte Wendy Guevara concluyó con un "canta ya", no sin antes revelar que están al borde de la locura.