En top lencero y jeans, Maya Nazor le manda fuerte indirecta a Santa Fe Klan: “Me destrozaste el corazón”

Maya Nazor logró acaparar todas las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en la que dejó demostrado por qué es considerada como una de las mujeres más bellas y con más estilo de todo el internet pues resulta que la influencer y modelo lució su estilizada figura con un espectacular look que es ideal para cerrar la temporada de calor, además, realizó un coqueto baile con el que robó suspiros y de paso también le habría enviado una fuerte indirecta a Santa Fe Klan.

Esta publicación de Maya Nazor fue realizada a través de su perfil oficial de TikTok y la intención de su video fue la de derrochar estilo y la de subirse a la tendencia de hacer un lip sync de la canción llamada “Por ti” de Janeth Valenzuela, la cual, aseguró es un tema que le gusta mucho y debido a que la letra habla de una decepción amorosa, se dice que fue una indirecta para el padre de su hijo, Santa Fe Klan, no obstante, dejó en claro que ya superó ese momento de su vida.

“La borrachera va por ti, para olvidarme de tu amor, tú me pagaste con traición, me destrozaste el corazón, la borrachera va por ti, me hice una experta en el dolor…” fue el fragmento que cantó Maya Nazor y que habría sido una indirecta para el rapero originario de Guanajuato, además, la también empresaria realizó movimientos verdaderamente hipnóticos con sus caderas con los que dejó en claro que también es sumamente talentosa para el baile.

Respecto al impactante outfit con el que Maya Nazor derrochó estilo, se trataba de un ajustado top lencero en color verde, el cual, tenía detalles en tela de encaje y dicho elemento le permitió lucir sumamente sensual y a la vez fresca, por lo que esta prenda resultó ideal para el cierre de la temporada de calor y para complementar, la también empresaria utilizó unos jeans azules de talle alto que resaltaron su diminuta cintura.

Como era de esperarse, la publicación de Maya Nazor causó un gran furor entre los más de 7.8 millones de seguidores que ostenta en la famosa aplicación surgida en China, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su video logró superar las 250 mil reproducciones, además, acumuló miles de likes y en la caja de comentarios se pudieron leer cientos de halagos realizados por sus fans y hasta por otras celebridades de la farándula, quienes además de elogiarla por su arrolladora belleza, también destacaron su desarrollado sentido de la moda.

“Preciosa”, “Cada día más hermosa”, “La más guapa de todas”, “Todo un mujeron”, “Simplemente espectacular” y “Una verdadera diosa” fueron algunos de los halagos que se llevó Maya Nazor, quien hace apenas unos días anunció que próximamente se convertirá en playmate pues realizó una arriesgada sesión de fotos para la edición mexicana de Playboy.