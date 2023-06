Desde la piscina, la hermana de Maya Nazor demuestra el traje de baño ideal para el calor

Maya Nazor es una de las creadoras de contenidos más reconocidas en nuestro país y su trayectoria parece no tener techo. La joven de 24 años es conocida también por haber sido novia del rapero Santa Fe Klan, con quien tiene un hijo, pero sobre todo por ostentar una hermosura natural muy particular. Sus hermanas no se quedan atrás y con ellas forman un tridente de pura naturaleza.

Una de las hermanas de Maya ya suma más de 216 mil fanáticos en sus redes sociales. Se trata de Ximena Nazor quien comparte contenido sobre los viajes que realiza y eventos a los que asiste. Además, la joven posa ante las cámaras con las últimas tendencias de la moda. La joven es muy activa en las plataformas, sobre todo en Instagram, en donde comparte fotos de sus mejores atuendos, siendo los bañadores de dos piezas los favoritos de sus fanáticos.

Ximena Nazor posando. Fuente: Instagram

Ximena Nazor es la segunda en fama dentro de la familia. La joven ya ha sido elegida por algunas marcas para que las promocione mientras ella ostenta su hermosura y estilizado cuerpo, como hizo recientemente con un tremendo bañador.

Con un coqueto bañador, Ximena Nazor paralizó las redes

En las últimas horas, Ximena Nazor compartió fotografías y videos en sus stories de Instagram para seguir dando que hablar con su belleza. Su sentido de la moda juega un rol fundamental en su progreso como creadora de contenidos y así lo hace saber en las publicaciones que realiza.

Ximena Nazor posando. Fuente: Instagram

La prenda con la que Ximena enamoró a todos es un bañador de dos partes en color morado que dejó más de la cuenta a la vista, al ser diminuto. Enorme fue la repercusión que tuvo ya que nunca le dan pasar por alto estos contenidos subidos de tono.

