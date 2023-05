Sarah Kohan da cátedra de moda con minifalda y corsé

Sarah Kohan es una modelo nacida en Australia, pero que también se ha desempeñado como influencer ya que comparte el día a día de su vida cotidiana. Aunque, se hizo conocida en nuestro país por haber sido la esposa del destacado delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández, con quien tuvo dos hijos y hoy ya está alejada. En su cuenta de Instagram, se encarga de demostrar porqué es una de las mujeres más lindas de todas y lo hizo a través de una historia con la que se robó todas las miradas y luciendo una minifalda y corsé ideal para la temporada.

En los últimos días se generó polémica entre Sarah Kohan, de 29 años y Javier ‘Chicharito’ Hernández y es que el ex delantero del Manchester United cargó contra su ex pareja al decir que no ve demasiado a sus dos pequeños hijos. En una entrevista íntima con Rubén Rodríguez de Fox Sports México, el atacante manifestó: “Estoy divorciado, no veo mucho a mis hijos. Estaba aterrado de tomar la decisión de que el matrimonio no estaba en donde debería estar y de que teníamos que buscar otra manera y no se pudo”.

Sarah Kohan fue acusada por Chicharito que dijo que no la deja ver a sus hijos. Fuente Instagram @sarahkohan

A quien parece que no le ha caído para nada mal la separación es a Sarah Kohan, ya que ha continuado su carrera como modelo, que había puesto luego de dar a luz a sus dos hijos. Además, en sus redes sociales sigue mostrando lo mejor de sus viajes por todo el mundo. Un dato desconocido de la ex de Chicharito es que tiene dos licenciaturas en Derecho y Finanzas y estudió seis meses la carrera de medicina.

La minifalda con corsé que lució Sarah Kohan

En su cuenta de Instagram, Sarah Kohan tiene más de un millón y medio de seguidores, la modelo australiana se robó todas las miradas al lucir una minifalda que combinó con un corsé negro, con el que le permitió estar a la moda y llevarse todas las miradas. La ex de Chicharito saca provecho de sus dotes de modelo para mostrar no solo su curva, sino las mejores prendas.

Sarah Kohan se robó todas las miradas. Fuente Instagram @sarahkohan

En otro de los posteos, Sarah Kohan enamoró a todos sus fans al publicar varias fotos donde se la ve luciendo tres trajes de baño que son ideales para el calor y para esta temporada. A sus casi 30 años, la modelo nacida en Australia, confirma a toda hora que es una de las mujeres más hermosas de todas.

Sarah Kohan en traje de baño. Fuente Instagram @sarahkohan

