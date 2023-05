Desde el carnaval, Aleida Núñez derrocha estilo con un ceñido body azul

Aleida Núñez se convirtió en tema de conversación en rede sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación con la que dejó en claro por qué es considerada como una de las mujeres más bellas y con más estilo de toda la farándula pues resulta que la talentosa actriz y cantante difundió un video donde presumió lo bella que lució durante su participación en un carnaval realizado en Veracruz, donde provoco más de un suspiro con un ceñido body de color azul que la hizo ganarse decenas de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades que la reconocieron como “La Reina de los Carnavales”.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Aleida Núñez difundió el video en cuestión, el cual, tuvo múltiples intenciones pues para empezar presumió que ya retomó sus actividades de manera normal luego de su controversial paso por “La Casa de los Famosos 3”, además, sus imágenes representaron un sólido golpe sobre la mesa para dejar en claro por qué es considerada como una de las mujeres más bellas y con más estilo de la farándula.

En su video, Aleida Núñez apareció bailando y saludando a sus fans desde un carro alegórico que recorrió las principales calles de Isla, Veracruz, las cuales, se convirtieron en una auténtica fiesta a la que la estrella de telenovelas no se pudo resistir y hasta se bajó a bailar con sus fans pues así lo dejó ver en la grabación donde también se pudo ver que recibió diversas muestras de cariño de sus seguidores más fieles.

En cuanto al impactante look con el que Aleida Núñez derrochó estilo y robó suspiros, la prenda principal de su outfit era un ceñido body de color azul de manga larga, el cual también destacaba por tener un pronunciado escote en forma de corazón en la zona frontal, además, para hacer más espectacular su look la también cantante estaba usando una especie de capa que lucía con sus arriesgados movimientos al bailar, sin embargo, ya entrada la noche, la también modelo decidió quitarse este último elemento para poder moverse con más libertad.

Como era de esperarse, la publicación de Aleida Núñez causó un gran furor entre los usuarios de Instagram, prueba de ello es que en tan solo un par de horas su video logró acumular más de 10 mil likes, además, su post fue replicado en otras plataformas y en páginas especializadas en seguir su carrera y admirar su belleza donde los halagos no se hicieron esperar y comenzaron a llegar por decenas.

Es importante señalar que Aleida Núñez no recibió ni un solo halago en su publicación original debido a que desde hace un par de semanas desactivó los comentarios en su perfil de Instagram ya que recibió una gran cantidad de críticas por supuestamente no haber apoyado a Pepe Gámez en la final de “La Casa de los Famosos 3” con quien supuestamente había iniciado una relación, la cual, la actriz habría decidido no continuar fuera del reality.

SIGUE LEYENDO:

Frente al espejo, Mariazel derrocha estilo con el mini vestido ideal para la primavera

Maya Nazor: así es como lucía la ex de Santa Fe Klan cuando estaba embarazada de su hijo Luka

Galilea Montijo se reafirma como la más bella con impactante vestido amarillo