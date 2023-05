La Güereja: así se veía María Elena Saldan~a cuando era niña

María Elena Saldaña es una de las comediantes que es muy reconocida debido a su personaje de "La Güereja", el cual llevó a la televisión gracias a varias participaciones en series y programas. La actriz constantemente interpreta a una niña, esto a causa de su baja estatura que le permite usar prendas que la hagan lucir como una infante, sin embargo, a pesar de ello, pocos conocen cómo se veía cuando era menor.

La actriz y comediante se lanzó a la fama con el personaje de la niña traviesa y consentida, llamada Mariquita Pérez Castro, hija de Benito Castro, mejor conocido como "Papiringo". La celebridad protagonizó las series "La Güereja y algo más" y "La Güereja de mi vida", producciones que la consolidaron en la industria del entretenimiento. Asimismo, hizo otras participaciones como en "Cero en conducta", pero también en telenovelas como "Volver a empezar", estelarizada por Chayanne y Yuri.

Así se veía La Güereja de niña

María Elena nació el 23 de julio de 1963 en Veracruz, desde muy joven comenzó a ver que su desarrollo no era el mismo que el de otros niños, por lo que sus papás empezaron a hacerle algunos estudios para conocer cuál era su condición. En una entrevista para Sale el Sol, la artista comentó que hay muchos síndromes que causan una baja estatura, sin embargo, en su caso nunca lo descubrieron, ya que decidió no seguir con los exámenes debido a que fue un proceso muy complicado para ella.

Foto: Captura de pantalla

“Todavía no se sabe, hay muchos síndromes que se van descubriendo con los años, en mi caso, muy particular, no. Creo que hasta hoy, no se sabe bien de qué se trata. Fue complicado al principio porque mis papás me llevaban al médico, me hacían estudios, me sacaban sangre, me sacaban fotos y otro y otro estudio. Hijo de la guayaba, me hicieron la vida de cuadritos”, comentó la humorista y actriz.

Saldaña indicó que fue a los nueve años que le pidió a su papá que ya no le hicieran más estudios, pues no solamente le tenían que sacar sangre para hacer análisis, también tenía que viajar de Veracruz a la Ciudad de México para ser internada en un hospital y comenzar con el proceso de nuevo. Al estar cansada de los análisis y las visitas al doctor, "La Güereja" decidió ya no seguir con el procedimiento para conocer cuál era su padecimiento.

“Hasta que un día le dije a mi papá que ya, que ya no quería, tenía nueve años y le dije a mi papá: ‘ya ahí muere’, además vivíamos en Veracruz y me tenían que internar en el Hospital de La Raza. Los estudios me los iban a hacer en el Centro Médico y que me iban a llevar en una ambulancia (…) ahí convencí a mi papá de que ya no quería ese guateque de médicos y de que me iban a internar, dije: ’no’”, reveló María Elena Saldaña, que aseguró que hasta el momento desconoce cuál es la condición que no le permitió crecer.

Foto: Captura de pantalla

En sus redes sociales, la actriz, de 59 años, ha mostrado algunas fotos de cuando era niña. En su cuenta de Instagram tiene algunas imágenes de su infancia en las que se luce con sus vestidos, similares a los que ahora usa para su personaje, así como unas coletas en las que presume su cabellera ondulada y rubia. Es así como María Elena Saldaña recreó su estilo de hace años para su personaje de "La Güereja".

SIGUE LEYENDO:

"La Güereja": a esto se dedica tras abandonar los matutinos de TV Azteca