"Bajaba mi brillo": Paola Rojas recuerda su tormentosa relación, ¿indirecta para Zague?

Nuevamente, la guapa conductora de "Netas Divinas", Paola Rojas se robó los reflectores en la reciente transmisión del programa después de sincerarse frente a las cámaras y sus compañeras para hablar de lo mal que la pasó durante una de sus exrelaciones sentimentales.

Fue en plena transmisión de Unicable en donde la exconductora de "Al Aire", uno de los noticieros más importantes en Televisa, abrió su corazón para hablar de su experiencia personal con uno de sus exnovios. Todas sus compañeras quedaron en completo shock con sus declaraciones.

Resulta que Paola Rojas, una de las conductoras de televisión más famosas en México, decidió sincerarse frente a todos para recordar los complicados momentos personales que vivió durante una relación sentimental que no estaba funcionando del todo bien.

Ante las miradas de sus compañeras, la también colaboradora del reality show "¿Quién es la máscara?" dijo que la relación sentimental que tenía en el pasado hacía que ella bajara su "brillo". Además recordó que no podía convivir de manera que realmente es.

"Yo me bajaba brillo, no bailaba como bailo, si salíamos no hablaba todo lo que me gustaría, no opinaba todo, era muy sutil, tan sutil que yo no lo percibía", contó ante las cámaras de televisión.