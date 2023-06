FOTO | Fans aseguran que Jungkook de BTS sale con Lisa de BLACKPINK y estas son las pruebas

Pese a que Jungkook de BTS ha sido relacionado con la actriz Lee Yoo Bi en las últimas semanas, lo cierto es que esto no ha sido confirmado por su agencia, Hybe. De hecho, recientemente el ídolo de K-Pop ha sido vinculado con la cantante Lisa de BLACKPINK y en redes han compartido las pruebas de su supuesto amor.

¿Jungkook de BTS sale con Lisa de BLACKPINK?

De acuerdo con fans de ambas bandas, los artistas de K-Pop podrían estar en una relación, ya que hace poco se filtró una foto donde ambos aparecen acariciándose sus manos. Además, hace unos días Jungkook cantó la parte de Lisa en la canción de Taeyang “Shoong!” y esto causó toda clase de rumores en la red.

En este sentido, internautas creen que Lisa y Jungkook son más que colegas, ya que no es la primera ocasión que el "Golden Maknae" canta una canción de la rapera con mucho entusiasmo y admiración. "Jungkook no cantó todo el rap de Lisa porque sabía que no íbamos a soportar", "Jungkook y Lisa ya está confirmado. Sólo falta que lo corroboren" y "Jungkook y Lisa, ayuda", fueron las reacciones en las redes sociales.

¿Cuál es la foto en la que Lisa y Jungkook se toman de las manos?

A través de diversas plataformas en Corea del Sur se volvió viral una fotografía donde Jungkook de BTS aparece supuestamente acariciando a Lisa de BLACKPINK, pero más tarde se confirmó que fue una edición de una Inteligencia Artificial (IA). Sin embargo, muchos creyeron que era real e inmediatamente pensaron que habían confirmado su noviazgo.

Pese a que ma imagen es falsa, los internautas están de acuerdo en que parece verídica y está muy bien hecha. "En YouTube, dice que a Jungkook le gusta Lisa y que son pareja. ¿Es esto cierto?" y "¿Realmente son pareja o es falso?", fueron algunas de las preguntas en la red.

(Créditos: Especial)

PAL