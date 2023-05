¿Nodal eres tú? Fan se disfraza como el cantante y parece su doble, hasta le piden fotos

Después de su éxito en el Foro Sol de la Ciudad de México, Christian Nodal dejó claro que no hay nadie con su gran talento, pues el joven de 24 años logró reunir a más de 70 mil personas en un mismo espacio y todos cantaban las populares canciones de la estrella sonorense, pero, aunque en voz no hay alguien que se le parezca, en físico todo señala a que tiene varios dobles.

En TikTok ya se popularizó la cuenta de @nathan.alejandro22 un joven que tomó unas botas y un sombrero, se pintó los tatuajes del cantante y sorprendió a todos al lucir casi idéntico al intérprete de temas como “De los besos que te di”, “Adiós amor”, “Ya no somos ni seremos” y “Por el resto de tu vida”, por mencionar algunas de las más populares.

Según su descripción en TikTok el joven se llama Nathan Alejandro, también tiene 24 años y escribió en su perfil “Dicen que me parezco a Nodal Avisenleeee”, como una invitación a sus más de 59 mil seguidores para que lo ayuden a contactarse con quien podría ser “su gemelo perdido”, apuntan en algunos de los comentarios de sus videos.

Uno de los proyectos que más les gustó a sus seguidores es en el que se caracterizó como Nodal y salió a las calles, pues ya con la vestimenta y los tatuajes, las personas hasta le pedían una fotografía, lo interrumpían en restaurantes para saludarlo o de lejos se aprecia como se percatan de su presencia, pues piensan que es el ídolo grupero.

“se parece más a Cristian Nodal que el mismo Cristian Nodal”, “Yo si le pediría una foto, si se parece”, “Si te pareces pero si estás muy de cerca siento que no tanto voy a creer que no se dieron cuenta”, “Este nodal está muy alto” y “Nel este no tiene tristeza en los ojos por la Beli”, son algunos de los comentarios que dejaron en su redes sociales.