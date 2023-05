Ella es Nicole Curiel, la bella nieta de Andrés García que ya sigue los pasos de su abuelo

Aunque el actor Leonardo García no ha aceptado abiertamente la paternidad de Nicole Curiel, la joven ha manifestado que le hubiera gustado convivir con su abuelo, Andrés García, quien falleció el pasado mes de abril. La bella actriz ya sigue los pasos de la dinastía, pues ha incursionado en la televisión con importantes proyectos como la serie "Mujeres Asesinas", además de melodramas.

Andrés García tuvo tres hijos; Leonardo y Andrés Jr., fruto de su matrimonio son Sandra Vale, después en 1974, se casó con Fernanda Ampudia, relación de la que nació la actriz y conductora Andrea García, quien a su vez tiene una hija de nombre Carlota, siendo la única nieta reconocida, aunque es de conocimiento público que el actor no tenía una relación cercana con su hija antes de morir.

Nicole Curiel es hija de Leonardo García y Karla Curiel; nació el 24 de septiembre de 2001 en la Ciudad de México y desde muy pequeña se sintió atraída por el mundo del espectáculo, de acuerdo a las declaraciones que ha dado en entrevistas para diversos medios. La relación de sus padres no duró mucho tiempo, y de hecho ya estaban separados cuando llegó a este mundo, por lo que no convivió con su familia paterna.

Aunque su mamá no pertenece al medio del espectáculo, y su papá no la ha reconocido, la joven de 22 años buscó por sus propios medios incursionar en la actuación, y estudió por tres años en el Centro de Educación Artística de Televisa. Aunque fue una etapa complicada por la pandemia y las clases en línea, Curiel está segura de querer hacer una carrera importante, con nuevos retos, como lo dio a conocer en una entrevista con el periodista y youtuber Edén Dorantes.

En la misma plática con Dorantes, Nicole afirmó que no tiene relación alguna con su padre, y tampoco lo desea, pero lamentó cómo se dio la muerte de su abuelo, de quien expresó espera se sienta orgulloso de lo que ella ha logrado y de lo que viene en su vida, pues espera seguir cosechando muchos éxitos, como ya lo ha hecho con participaciones en series como "Mujeres Asesinas" y la telenovela "Mi camino es amarte" y "La herencia".

"Creo que me encantaría tener un antagónico grande, no nada más juvenil, que sea el antagónico de toda la novela. También me encantaría hacer una película", expresó.