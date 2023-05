Tras suplicar su perdón, Mitzy deja atrás pleito con Verónica Castro: “No le voy a rogar”

Pese a que se mantiene alejada de los reflectores, Verónica Castro se encuentra una vez más en el ojo del huracán y esta vez por las explosivas declaraciones de Mitzy, con quien alguna vez compartió una gran amistad. El diseñador arremetió contra la actriz y aseguró que, aunque existe un profundo agradecimiento, dejará atrás el conflicto que existe entre ellos para no intentar de nuevo una reconciliación.

En un encuentro con los medios durante los Premios Patria 2023, retomado por el programa “De primera mano”, el vestuarista de las estrellas fue cuestionado por el pleito que sostiene con Castro luego de que en noviembre del año pasado le pidiera perdón y le rogara por un acercamiento en medio de las acusaciones que enfrentaba la actriz de “Los ricos también lloran".

“No ya no, ¿qué quieren que yo haga? Tampoco voy a ir a hincarme, también tengo dignidad porque ya le dije: ‘Vero, ven por favor’. La amo, la quiero mucho y por eso no he destapado esas maletas, por amor y gratitud a Verónica Castro, lo que voy a tener toda mi vida es gratitud con ella porque empezamos juntos hace 50 años", dijo Mitzy.

El diseñador indicó que tiene en su poder un vestido que es muy importante para la también cantante, pues se trata de la prenda que usaría el día de su boda con el empresario Enrique Niembro y es el mismo que se probaba el día que recibió la llamada en la que se enteró que su boda fue cancelada: “Se quizo como desmayar porque la Impactó mucho (…) Ya estaba lista la iglesia, ya estaba todo listo, ya se había hecho mucha publicidad en una revista”.

Mitzy, Alfredo Palacios y Verónica Castro. Foto: IG @mitzyofficial_

El fin de una amistad

Mitzy, Alfredo Palacios y Verónica Castro tuvieron una de las amistades más sólidas en el mundo del espectáculo por cuarenta años, pero todo terminó de manera repentina y aunque los detalles del conflicto se mantuvieron con total hermetismo durante un tiempo fue la actriz quien aclaró todo al señalar a Mitzy de robarle alrededor de 40 vestidos que usó cuando era presentadora de programas nocturnos.

Aunque la actriz se mantiene firme en lo señalado, el diseñador se defendió durante una entrevista para “De primera mano” asegurando que las acusaciones en su contra son falsas. Detalló que fue ella quien le pidió vender las prendas en Miami, por lo que le envió las maletas, pero no pudo concretar ningún trato debido que estarían en mal estado.

Cuando volvió a México intentó ponerse en contacto con Verónica Castro, pero ella rechazó cualquier encuentro ya que pensaba le había robado el dinero obtenido por la venta de las prendas. Hasta ahora Mitzy insiste en que tiene las maletas y desea que sea la actriz quien lo visite para recogerlas, pues se trata de prendas importantes para ella.