Mauricio Ochmann revela si hay planes de boda con Paulina Burrola

Mauricio Ochmann y Paulina Burrola forman una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo, ante esto el actor no evitó ser cuestionado sobre si existen planes de boda luego de dos años de noviazgo y su reacción causó sorpresa entre los fanáticos, pues con una risa nerviosa intentó aclarar el estado de su relación con la modelo.

Tras la polémica que generó su divorcio con Aislinn Derbez, el actor de “A la mala” le dio una nueva oportunidad al amor y comenzó una relación con la también conductora de televisión, quien debido al sólido noviazgo que tienen desde hace dos años ya convive con sus hijas, Kailani y Lorenza.

Mauricio Ochamann nervioso al ser cuestionado sobre planes de boda. Foto: IG @mauochmann

La pareja fue sorprendida por los medios en su llegada al aeropuerto tras un romántico viaje con el que derrocharon miel en países como París y Grecia, instante en el que el actor fue cuestionado si habría sido el momento ideal para entregar anillo de compromiso. Entre risas y nervioso respondió: “Pero qué presión. Uno también viaja, se divierte, descansa, la pasa bonito. ¡Ay no, espérense!”.

En un intento por restar presión a la interrogante cuestionó a la modelo, quien indico que sí han hablado del tema pero por el momento no hay planes de boda: “Estamos felices. Uno no espera, no está pensando en esas cosas. Sí, claro (quiere casarse). Son cosas que se van platicando conforme va avanzando la relación, pero ahorita la verdad es que pasamos un viaje bien lindo”.

Esposas de Mauricio Ochmann

En más de una ocasión Mauricio Ochmann ha mencionado que, pese a estar separados, mantiene una buena relación con la madre de sus hijas. La primera vez que llegó al altar fue con la arquitecta María José Del Valle Prieto, quien es madre de su primogénita.

Su romance inició en 2003 y tras cinco años decidieron poner fin a su matrimonio cuando su hija tenía un año de edad. Luego de ello sostuvo una relación con la actriz colombiana Adriana Campos, quien falleció en un accidente automovilístico a los 36 años junto a su entonces prometido Carlos Rincón.

En 2014 Ochmann conoció a Aislinn Derbez durante la filmación de la cinta “A la mala” en la que son protagonistas y luego de dos años de relación se casaron en Tepoztlán, para 2018 anunciaban el nacimiento de su hija, Kailani. En 2020 la pareja sorprendió al anunciar el fin de su matrimonio, aunque indicaron que mantendrían una buena relación tal y como lo han mostrado en redes sociales.